Новини Золочівщини
15:22, 29 тра 2021
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На з'їзді Європейської партії України у Рахові

На з'їзді Європейської партії України у Рахові
Gazeta
Фото: НУС
8 травня у місті Рахів Закарпатської області відбувся ХХІ З'їзд Політичної партії "Європейська партія України.
 

На з'їзді Європейської партії України у Рахові

 

 
Участь у з'їзді взяли делегати від Золочівщини Василь Гавришків, Олег Сидорович, Василь Саламак. Серед запрошених гостей був міський голова Ігор Гриньків.
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