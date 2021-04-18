Новини Золочівщини 15:22, 29 тра 2021 113 0 На з'їзді Європейської партії України у Рахові Gazeta Фото: НУС 8 травня у місті Рахів Закарпатської області відбувся ХХІ З'їзд Політичної партії "Європейська партія України. Участь у з'їзді взяли делегати від Золочівщини Василь Гавришків, Олег Сидорович, Василь Саламак. Серед запрошених гостей був міський голова Ігор Гриньків. Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Помер голова Золочівської районної ради Львівської області Ігор Криськів 18.04.21, Новини Золочівщини У пріоритетах – довіра і праця 30.01.15, Політика У Києві відбувся з'їзд Самопомочі 23.01.15, Новини Золочівщини Виступ народного депутата України Ірини Подоляк на IV з'їзді політичної па ... 23.01.15, Новини Золочівщини