Новини Золочівщини
11:22, 28 тра 2021
44
0

«Гей мандрують пластуни….»

«Гей мандрують пластуни….»
Gazeta
Фото: НУС
А мандрівочка на цьому тижні завела наших пластунів-новаків аж до 13- тої Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівської області. Вправні пожежники показали, розказали і навіть дали можливість відчути себе справжнім пожежником, кожному без виключення пластунові та пластунці. Тепер новаки точно знають, коли, як і за яких обставин викликають працівників ДСНС, яка цікава, відповідальна і складна професія пожежника, де чітко і швидко потрібно приймати рішення. А нагородою стає збережене майно, а то й врятоване людське життя. Мабуть, не один новак, а то й новачка задумались над тим, щоб в майбутньому стати Пожежником.
Хочемо подякувати усьому головному управлінню ДСНС у Львівській області, начальнику караулу Петру Барану та Андрію Місюку за цікаві та пізнавальні розповіді, а також Головному інспектору Золочівського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області Олегу Грабовському за запрошення та співпрацю.

Оксана КУШНІР
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
На дорогах очікується ожеледиця
На дорогах очікується ожеледиця
04.02.21, Новини Золочівщини
Штормове попередження на території Львівської області
Штормове попередження на території Львівської області
30.01.20, Новини Золочівщини
Нова техніка для пожежно-рятувальної частини
Нова техніка для пожежно-рятувальної частини
08.02.18, Новини Золочівщини
До уваги платники податків!
До уваги платники податків!
12.02.16, ОДПІ
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.