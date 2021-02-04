«Гей мандрують пластуни….»

А мандрівочка на цьому тижні завела наших пластунів-новаків аж до 13- тої Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівської області. Вправні пожежники показали, розказали і навіть дали можливість відчути себе справжнім пожежником, кожному без виключення пластунові та пластунці. Тепер новаки точно знають, коли, як і за яких обставин викликають працівників ДСНС, яка цікава, відповідальна і складна професія пожежника, де чітко і швидко потрібно приймати рішення. А нагородою стає збережене майно, а то й врятоване людське життя. Мабуть, не один новак, а то й новачка задумались над тим, щоб в майбутньому стати Пожежником.

Хочемо подякувати усьому головному управлінню ДСНС у Львівській області, начальнику караулу Петру Барану та Андрію Місюку за цікаві та пізнавальні розповіді, а також Головному інспектору Золочівського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області Олегу Грабовському за запрошення та співпрацю.



Оксана КУШНІР