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Нова техніка для пожежно-рятувальної частини

nus.in.ua, 8 лютого 2018, 16:12
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Нова техніка для пожежно-рятувальної частини

До 13 державної пожежно-рятувальної частини у Золочеві доставили новеньку пожежну автоцистерну на базі шасі МАЗ, вартістю близько 3,5 млн. грн., закуплену за кошти держави.
Сучасне пожежно-технічне обладнання, бак на 350 л, групові ліхтарі, автономний електрогенератор, щогла для освітлення, вогнегасники, пожежні розгалуження та рукава, лафетний ствол, бензоріз і бензопила, пожежні драбини й мотузки – ось чим оснащений новий автомобіль.
«Востаннє нову техніку ми отримували ще у 2009 році, тому новий пожежний автомобіль виграє по усіх параметрах у наших старих пожежних автоцистерн. Якщо у першого місткість цистерни для води 4000 л., а бак для піноутворювача на 400 л, то старі вміщали в себе лиш 2500 л води і на 150 л розрахований бак для піноутворювача», – розповів Тарас Цільник, заступник начальника ДПРЧ-13 ГУ ДСНС України у Львівській області.
Також він зазначив, що у Львівській області таких машин є лише 5, автомобіль повнопривідний, оснащений гідравлічною лебідкою, підніжки автоматично спрацьовують при відкритті та закритті дверей, а кабіна є досить великою і розрахована на 7 осіб.
Незабаром пожежники відправляються на навчальні та показові тренування для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у гірській місцевості й після цього нову техніку введуть у бойовий розрахунок.

Мар'яна БОЙКО
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