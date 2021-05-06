Золочівський Палац культури ім. І. Білозора - у «ТОП 10 Народних домів»

Сьогодні на засіданнях конкурсних комісій, які проходили під головуванням заступника голови Львівської ОДА Івана Собка, визначено переможців конкурсів по топ-10 мистецьких шкіл та народних домів.

«Метою конкурсів «Топ-10» у сфері культури – є заохочення керівників, працівників закладів ефективно працювати та показувати результат. Мистецькі школи, народні доми і бібліотеки покликані забезпечити мешканцям громад можливості розвивати свої здібності і таланти, організовувати культурне дозвілля для дітей, тим самим підвищуючи їх культурний рівень, їх освіченість», - зазначив Іван Собко.

Як повідомляють у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, цьогоріч на конкурс «ТОП 10 мистецьких шкіл» подано 32 конкурсні заявки. Комісія брала до уваги багато критеріїв оцінювання: активність школи, кількість переможців у різноманітних конкурсах, кількість проведених заходів у школах та безпосередня участь учнів шкіл.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій комісія обрала 10 переможців конкурсу «ТОП 10 мистецьких шкіл», зокрема:

Дитяча школа мистецтв № 5, м. Львів;

Пустомитівська дитяча школа мистецтв;

Новояворівська дитяча школа мистецтв;

Оброшинська дитяча музична школа;

Жовківська дитяча школа мистецтв;

Бродівська школа естетичного виховання;

Дрогобицька дитяча музична школа №1;

Старосамбірська дитяча музична школа;

Лопатинська дитяча музична школа;

Трускавецька школа мистецтв ім. Р. Савицького.

У конкурсі «ТОП 10 Народних домів» взяли участь 107 учасників. При відборі переможців члени конкурсної комісії враховували кількість клубних формувань, присвоєння почесних звань колективів («Народний» чи «Зразковий»), кількість та змістовність проведених заходів, активність культурних осередків, участь у заходах, семінарах, тренінгах та інші. Переможцями конкурсу «ТОП 10 Народних домів» стали:

м. Золочів, Золочівська ТГ;

с. Павлів, Радехівська ТГ;

смт Щирець, Щирецька ТГ;

с. Вільхівці, Жидачівська ТГ;

с. Прилбичі, Новояворівська ТГ;

м. Дрогобич (районний), Дрогобицька ТГ;

с. Страшевичі, Старосамбірська ТГ;

с. Велике Колодно, Жовтанецька ТГ;

смт Давидів, Давидівська ТГ

м. Винники, Львівська ТГ

Окрім цього, відповідна конкурсна комісія попередньо розглянула та взяла за основу перелік бібліотек, які потенційно можуть стати переможцями конкурсу «ТОП 10 бібліотек». Конкурс проводиться вперше, тому, через велику кількість конкурсних пропозицій (110), необхідно провести більш детальний аналіз заявок. Про остаточне рішення конкурсної комісії буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, до складу конкурсних комісій входять заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Ірина Гаврилюк та спеціалісти департаменту, керівники закладів культури Львівщини, депутати Львівської обласної ради, громадські активісти.

З обласного бюджету для переможців конкурсів «Топ-10» передбачено фінансування в сумі 1 млн 800 тис грн.

Також члени комісії одноголосно підтримали пропозицію при відборі переможців на наступний рік враховувати такі критерії, як коефіцієнт спроможності територіальної громади, на території якої знаходиться заклад, та загальну суму коштів, яку виділено на відповідний заклад в минулому році.