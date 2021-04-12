Новини Золочівщини
09:30, 23 квітня 2021
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Сьогодні відключать воду на кількох вулицях

Сьогодні відключать воду на кількох вулицях
Gazeta
Фото: НУС
Як повідомляє МКП «Золочівводоканал», 23 квітня 2021 з 10 до 15 год буде припинено водопостачання по таких вулицях: Б. Хмельницького, Польній, М. Черемшини, Панаса Мирного, О. Кобилянської, Шевченка та прилеглих, у зв’язку з ремонтними роботами водопроводу на вул. Б. Хмельницького.
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