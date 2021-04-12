Сьогодні відключать воду на кількох вулицях

Як повідомляє МКП «Золочівводоканал», 23 квітня 2021 з 10 до 15 год буде припинено водопостачання по таких вулицях: Б. Хмельницького, Польній, М. Черемшини, Панаса Мирного, О. Кобилянської, Шевченка та прилеглих, у зв’язку з ремонтними роботами водопроводу на вул. Б. Хмельницького.