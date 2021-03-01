Новини Золочівщини
09:19, 10 березня 2021
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Сьогодні з 10 години на кількох вулицях у Золочеві не буде води через ремонт водогону

Сьогодні з 10 години на кількох вулицях у Золочеві не буде води через ремонт водогону
Gazeta
Фото: НУС
МКП «Золочівводоканал» повідомляє, що у зв’язку з ремонтом ділянки
водогону 10 березня 2021 року з 10.00 год. до 15.00 год. буде відсутнє
водопостачання по вулицях Феньвеші М., Возницького Б. Героя України
(колишня Лермонтова М.), Валовій та Пушкіна О. у місті Золочеві.
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