Сьогодні з 10 години на кількох вулицях у Золочеві не буде води через ремонт водогону

МКП «Золочівводоканал» повідомляє, що у зв’язку з ремонтом ділянки

водогону 10 березня 2021 року з 10.00 год. до 15.00 год. буде відсутнє

водопостачання по вулицях Феньвеші М., Возницького Б. Героя України

(колишня Лермонтова М.), Валовій та Пушкіна О. у місті Золочеві.