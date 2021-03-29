Новини Золочівщини
16:52, 29 березня 2021
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30 березня водопостачання у Золочеві буде надаватись з пониженим тиском, а також можливе припинення водопостачання на кількох вулицях

30 березня водопостачання у Золочеві буде надаватись з пониженим тиском, а також можливе припинення водопостачання на кількох вулицях
Gazeta
Фото: НУС
Відповідно до повідомлення Золочівського РЕМ у зв'язку з ремонтними роботами на електромережі МКП «Золочівводоканал» повідомляє, що 30 березня 2021 року водопостачання м. Золочева буде надаватись з пониженим тиском, а також можливе припинення водопостачання вул. Замкова, Спортивна, Перемоги та село Підгороднє
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