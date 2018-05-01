Найбільше працюють керівники Золочівської райради Зарплата висока, а результати…?

nus.in.ua, 18 тра 2018, 15:41

Закінчилась кампанія декларування доходів громадян. Люксові автомобілі, колекції житлових будинків і квартир – все це можна зустріти в електронних деклараціях голів районних рад та їх заступників по всій Україні.

Голова обласної чи районної ради обраний для того, аби ефективно господарювати на довіреній йому території. Якісне керування потребує знань та багато зусиль. І ці їхні знання та зусилля ми з вами бачимо щодня. Щодня «покращується» якість доріг, «збільшується» кількість робочих місць, рівень життя населення щодня «піднімається». Найкращим показником того, як зростає рівень життя населення є зарплати районних керівників. Їхні декларації є у відкритому доступі, то ж не полінувалась заглянути як оцінюють свою працю наші можновладці. А оцінюють досить таки непогано. За 2017 рік голова Золочівської районної ради Олег Банах задекларував заробітну плату у розмірі – 291 124 грн., а його заступник Андрій Леськів – 284 640 грн. Щоб зрозуміти мало це чи багато, спробувала порівняти із зарплатою голів районних рад сусідніх районів та їх заступників. Так голова Перемишлянської районної ради Роман Андрусишин у 2017 році отримав зарплату у сумі – 224 473 грн., а його заступник Тарас Мартиняк – 168 831 грн. Голова Бродівської районної ради Євген Швед заробив минулоріч 193 495 грн., його заступник Віра Підгрушна – 161 239 грн. Цікавим є той факт, що голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин отримав у 2017 році зарплату у розмірі – 271 972 грн., а заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк – 209 023 грн. Чи то недооцінює себе обласне керівництво так сильно, чи менше роботи виконує?

Але що тут говорити, коли голова Верховної ради України Андрій Парубій за минулий рік задекларував зарплату у сумі – 288 721 грн., а віце-спікер парламенту Оксана Сироїд –268 593 грн.

То що виходить, спікер парламенту менше працює за голову Золочівської районної ради чи віце-спікер менше зайнята за заступника голови райради? Чи Золочівщина у рейтингах економічних показників лідирує не лише в області, а й в Україні? Чи то просто в нас так багато грошей у районному бюджеті, що ми можемо утримувати коштом платників податків чиновників, котрі, коли до них звертаються жителі району за вирішенням якихось проблем, скромно відповідають: «Та я на ніщо не впливаю…»?



Леся ГОРГОТА, редактор часопису «Наша українська справа»