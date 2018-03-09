У Золочеві відзначають 207 річницю з дня народження Тараса Шевченка

Сьогодні, у 207 річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, у Золочеві біля пам’ятника Великому Кобзарю відбулася літературно-музична композиція, організатор – відділ з питань культури Золочівської міської ради. Шевченкове життя – символ тернистого шляху боротьби за свободу. Воно постало перед українцями живим прикладом того, як можна крок за кроком звільнятися з полону пригніченості, зневіри, комплексу меншовартості і національної депресії.

У цей день традиційно звучала народна хорова капела «Опілля», керівник Михайло Болюбаш. Військовослужбовці та молодь читали поезії Тараса Шевченка.

Представники влади району, міської ради, військовослужбовці, громадськість поклали квіти до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченкові.

Минають роки, століття, а гострота і сила Шевченкового слова живе. Дух свободи, людської гідності – найвеличніших вселюдських понять – через віки випробувань, пережитих Кобзарем, приходять до українців і додають їм упевненості у власному самоствердженні.