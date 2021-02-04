Екологи закликають не зривати та не купувати первоцвіти

В області стартує операція «Первоцвіт – 2021», у межах якої забезпечать контроль щодо недопущення торгівлі зазначеними ранньовесняними рослинами.



Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Руслан Гречаник зазначає, що вирощування рослин, занесених до Червоної книги України у домашніх умовах, однаково не дає права їх продавати, оскільки торгівля, як і інші форми комерційного використання червонокнижних видів, прямо заборонені статтею 19 Закону України «Про Червону книгу України».



«Кожен з нас повинен усвідомити, що перші весняні квіти зазвичай є видами, які занесено до Червоної книги України – підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний, шафран Гейфеля, рябчик шаховий, цибуля ведмежа (черемша) і відіграють важливу роль в житті лісу чи луки як природного комплексу» – додав Руслан Гречаник.



У разі виявлення фактів пошкодження чи продажу первоцвітів необхідно звертатися у Державну екологічну інспекцію у Львівській області за номером телефону: 2387370 чи у Головне управління Національної поліції у Львівській області за коротким номером 102.



“Пам’ятаймо, що кожен, хто зриває та купує первоцвіти, своїми діями стимулює їх знищення та несе відповідальність перед законом. Бережіть природу навколо нас, бережіть первоцвіти”, - наголосив Руслан Гречаник.