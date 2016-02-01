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Вшанування п'ятої річниці подвигу учасників Майдану

nus.in.ua, 1 березня 2019, 16:57
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Вшанування п'ятої річниці подвигу учасників Майдану

20 лютого 2019 року у читальній залі Золочівської центральної бібліотеки ім. І. Франка відбулася просвітницька зустріч із громадськістю району, молоддю з нагоди вшановування п’ятої річниці подвигу учасників Майдану та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Гостями стали майданівці Богдан Баран та Оксана Амарій , Ольга Кіс, отець Орест Галан, учні Золочівського економічного ліцею та шкіл району.
Ліцеїсти долучилися до тихої акції «Ангели пам'яті», прикрасивши дерева власноруч вирізаними паперовими ангелами.
Сумний список Небесної Сотні, борців за українську Незалежність. Усі вони увійшли до меморіалу Небесної Сотні. Героїчна сотня, зробивши перший крок, полинула у вирій вічності, ставши нашими Ангелами-Охоронцями. Ангелами, які тримають небо. Вони білі, вони символічні. Це чистота наших помислів і нашої пам'яті. Гинули за честь, за волю, за право бути українцем і за свою Батьківщину.

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