Новини Золочівщини
21:03, 12 лютого 2021
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Жителів просять без нагальної потреби не виходити з будинків та утриматись від поїздок

Жителів просять без нагальної потреби не виходити з будинків та утриматись від поїздок
Gazeta
Фото: НУС
Шановні мешканці Золочівського району!
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівщини прогнозується випадання снігу до 20-30 см додатково, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. Впродовж 11-15 лютого очікується суттєве зниження температури.
У зв’язку з обстановкою, що склалася на території області за наказом голови обласної державної адміністрації на період ускладнення погодних умов органи управління та сили цивільного захисту переведені до функціонування у режимі підвищеної готовності.
Звертаємось до населення та рекомендуємо:
- без нагальної потреби утриматись від поїздок за межі місця проживання, а виїзд на особистому транспорті взагалі виключіть.
- без нагальної потреби не виходити з будинків;
- водіям бути уважними під час руху, за можливості рухатися в автомобілі тільки по центральних дорогах і шосе;
- слідкуйте за повідомленнями органів влади та служб цивільного захисту про можливі обмеження руху на автодорогах області та погодні умови.
Золочівська РДА
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