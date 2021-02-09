Жителів просять без нагальної потреби не виходити з будинків та утриматись від поїздок

Шановні мешканці Золочівського району!

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології на території Львівщини прогнозується випадання снігу до 20-30 см додатково, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. Впродовж 11-15 лютого очікується суттєве зниження температури.

У зв’язку з обстановкою, що склалася на території області за наказом голови обласної державної адміністрації на період ускладнення погодних умов органи управління та сили цивільного захисту переведені до функціонування у режимі підвищеної готовності.

Звертаємось до населення та рекомендуємо:

- без нагальної потреби утриматись від поїздок за межі місця проживання, а виїзд на особистому транспорті взагалі виключіть.

- без нагальної потреби не виходити з будинків;

- водіям бути уважними під час руху, за можливості рухатися в автомобілі тільки по центральних дорогах і шосе;

- слідкуйте за повідомленнями органів влади та служб цивільного захисту про можливі обмеження руху на автодорогах області та погодні умови.

Золочівська РДА