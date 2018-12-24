Новини Золочівщини
18:29, 24 грудня 2020
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Золочів'яни – чемпіони

Золочів'яни – чемпіони
Gazeta
Фото: НУС
19 грудня у місті Броди відбувся турнір з футзалу до Дня Святого Миколая.
Вихованці Золочівської ДЮСШ перші з десяти (2009–2010 р.н.) впевнено виграли свою групу А, здобувши чотири перемоги (6:2 над Лопатином, 8:1 з «Броди-2», 5:0 здолали Соснівку, 6:1 перемогли Броди-Бобри), у фіналі впевнено перемогли «Броди-1» з рахунком 6:1.
Кращим захисником турніру визнано нашого Вадима Мирку, а кращим гравцем Артема Федушка. Команда нагороджена кубком і медалями. Склад команди: Р. Гриців, Є. Гимон, В. Гураль, В. Мирка, А. Федушка, Я. Кондратський, О. Лебідь, Р. Роман, А. Дзіндзьора, Р. Ковалишин, А. Журавльов, А. Коропецький, В. Шаваровський. Тренери команди Ярослав Завальнюк та Ігор Токар.
Ярослав Завальнюк, тренер-викладач Золочівської ДЮСШ
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