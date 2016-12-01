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Перемогу здобули у напруженій боротьбі

nus.in.ua, 24 грудня 2018, 14:06
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Перемогу здобули у напруженій боротьбі

5 грудня 2018 року в м. Броди відбувся турнір з футзалу до Дня Святого Миколая серед юнаків 2006–2007 р.н.
У змаганнях взяли участь команди з п’яти областей України: Львівської, Хмельницької, Житомирської, Рівненської та Тернопільської.
Успішно виступили на цих змаганнях юні футболісти з Золочівської ДЮСШ, які в підсумку зайняли перше місце.
На груповому етапі наші хлопці здобули перемогу над командою ДЮСШ м. Буськ з рахунком 7-0 та зіграли внічию 3-3 з командою Хмельницької області і вийшли з першого місця в групі у півфінал, де перемогли команду з Тернопільської області з рахунком 3-0.
У фіналі за перше місце наші юні футболісти знову зустрілися з командою м. Полонне Хмельницької області, яка у півфіналі перемогла команду м. Броди. Гра виявилася напруженою, боротьба точилася на кожному клаптику футбольного поля, але наші футболісти довели що вони такі сильніші. Гра закінчилася з рахунком 2-0 на нашу користь. Перший гол забив Тарас Савчук, отримавши передачу від Олександра Барила. Другий гол вже забив сам Олександр Барило з передачі Андрія Кривуцького.
Після закінчення турніру відбулось нагородження. Медалями та грамотами організаторів змагань були нагороджені учасники змагань, а команду нагородили кубком та футзальним м’ячем «Сектор-К».
Кращим гравцем турніру визнано Тараса Савчука.
До перемоги нашої команди доклали зусиль: капітан команди Денис Бурбан, Денис Губернович, Андрій Джала, Тарас Савчук, Олександр Барило, Андрій Кривуцький, Артем Будейко, Святослав Гаврилів, Микола Рукавець, Юрій Костів.
Тренер команди – М. О.Трофимчук.
Адміністрація Золочівської ДЮСШ щиро дякує батьківському комітету за допомогу в організації доїзду команди.

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