Новини Золочівщини 12:33, 08 грудня 2020 84 0 Вітання для Олексія Тараканова з нагоди ювілею Gazeta Фото: НУС Вітання для Олексія Тараканова з нагоди ювілею Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Вітання для директора Золочівської ДЮСШ Бориса ЛІСОВИКА 07.02.20, Новини Золочівщини Вітання для Оксани Мац 18.08.18, Новини Золочівщини Вітання для Оксани ДАЦКІВ 25.05.18, Новини Золочівщини Вітання для Олега МАЦА 02.10.17, Новини Золочівщини