Новини Золочівщини 17:17, 27 березня 2020 294 0 Із сесії Золочіської міської ради

В умовах запровадження надзвичайної ситуацій у Львівській області 26 березня відбулась чергова 45 сесія Золочівської міської ради. Про те, які найважливіші питання було прийнято на сесії, запитую у міського голови Золочева Ігоря ГРИНЬКІВА. – У складний для держави час багато людей проявляють свої найкращі якості. Це стосується і депутатів Золочівської міської ради. Декілька років тому громада довірила мені та депутатам представляти їхні інтереси. Тому, виходячи з обов‘язку перед громадою, нагальні питання ми обговорили на черговому засіданні ради та прийняли відповідні рішення. Детальніше розповім про бюджетні та земельні питання, оскільки вони були ключовими. Корегуючи міський бюджет на 2020 рік, ми прийняли рішення щодо субвенції з обласного бюджету (коштів, які надійшли нам) на вирішення таких питань: – 5 млн. 757 100

Gazeta Фото: НУС



– У складний для держави час багато людей проявляють свої найкращі якості. Це стосується і депутатів Золочівської міської ради. Декілька років тому громада довірила мені та депутатам представляти їхні інтереси. Тому, виходячи з обов‘язку перед громадою, нагальні питання ми обговорили на черговому засіданні ради та прийняли відповідні рішення.

Детальніше розповім про бюджетні та земельні питання, оскільки вони були ключовими. Корегуючи міський бюджет на 2020 рік, ми прийняли рішення щодо субвенції з обласного бюджету (коштів, які надійшли нам) на вирішення таких питань:

– 5 млн. 757 100 – субвенція з обласного бюджету у 2020 році та 371 572 субвенція з районного бюджету на реалізацію проектів місцевих ініціатив(конкурс мікропроєктів). (Перелік мікропроєктів можна прочитати нижче – авт.).

– 200 000 субвенція з обласного бюджету на реставрацію пам‘ятки місцевого значення «В’їзна брама на вул. Шашкевича, 8»

– субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт доріг Кармелюка – 360 тисяч гривень та Лесі Українки – 470 тисяч гривень.

– 30 000 грошова допомога неповнолітньому В. М. Солтівському. Хлопчик потребує дороговартісного лікування.

– 257 250 проєкт «Реконструкції водопостачання житлового масиву Заріччя з будівництва нового водогону».

Інше важливе питання – це виділення землі учасникам АТО. До нього ми підходимо дуже виважено і публічно. З числа учасників АТО (добровольців, представників Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших) є створена робоча група, яка попередньо розглянула подані заяви і надає свої пропозиції постійній земельній комісії міської ради.

У такий спосіб обговорення поданих заяв відбулося двічі – на засідання робочої групи з числа учасників АТО та на засідання комісії міської ради. Попередньо вивчивши всі документи, депутати вирішили виділити земельні ділянки учасниками АТО у нещодавно розробленому масиві вул. Крушельницької С. – Лесі Українки.

Загальна кількість земельних ділянок цього масиву – 52. Рішенням сесії виділено 47 земельних ділянок учасникам АТО, в т. ч. вдові учасника АТО, матері загиблого. (Список додається).

На Сході України продовжується війна. Ще п‘ять земельних ділянок нами зареєстровано для потреб родин загиблих, якщо не дай Боже, такі будуть.

На сесії прийнято рішення також і про відмову у виділенні землі для 29 осіб. Хочу, щоб і до цього заявники віднеслись із розумінням. Відмовили заявникам з м. Львова, м. Перемишляни, інших населених пунктів, оскільки фактично немає більше в наявності земельних ділянок.

Робоча група та депутати міської ради насамперед забезпечують земельними ділянками мешканців Золочева. Є ймовірність, що вони фактично покращать свої житлові умови збудувавши самотужки житловий будинок для себе. Пригадую усім, що міська рада вже виділила 160 земельних ділянок для житлового будівництва учасникам АТО. Поки що будівництво там не розпочате.

Дякую депутатам міста за працю – вони працюють для нас усіх чесно!



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ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, ЩО РЕАЛІЗОВУВАТИМУТЬСЯ ЗА СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



Капітальний ремонт даху житлового будинку №39 на вул. Львівській в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Каштан»)



Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Шашкевича, 2 у м.Золочеві Львівської області



Капітальний ремонт даху житлового будинку №1 на вул. Героя України Р.Шухевича у м. Золочеві Львівської області



Організація системи водопостачання шляхом будівництва водопроводу по вулицях Новий світ та Зелений луг у м. Золочеві Львівської області





Капітальний ремонт даху житлового будинку №4«а» на вул. Січових Стрільців в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Січових Стрільців 4



Капітальний ремонт коминів та навісів над балконами житлового будинку №10 на вул. Гайдамацька в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Надія-Золочів»)



Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 13 на вул. Героя України Бандери Ст. в м. Золочів Львівської області



Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку № 10 «а» на вул. Валовій в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Аква-Віта»)



Відновлення безпечного автомобільного шляху по вул.Базарній для сполучення вулиць міста Золочева із торгівельною площею Золочівського міського центрального ринку (капітальний ремонт)



Будівництво площадок під сміттєві контейнери (з влаштуванням гідроізоляційної плівки для захисту ґрунту від побутових відходів) в м. Золочів Львівської області



Капітальний ремонт фасаду житлового будинку №131 на вул. Бродівська м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Меліоратор»)



Замощення площі поряд із пам’яткою національного значення - церквою Воскресіння Господнього у м. Золочеві Львівської області з метою розширення громадського простору для проведення масових культурних заходів» (капітальний ремонт)



«Будівництво громадської модульної вбиральні у м. Золочеві»



Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Тімірязєва К. в м. Золочів, Львівської області»(ОСББ «Підкова 24»)



Капітальний ремонт даху житлового будинку № 1 на вул. Бандери Ст. Героя України в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Батьківська хата 20»)



Забезпечення безпеки пішоходів та водіїв шляхом влаштування кільцевої розв’язки на перехресті вулиць Тернопільської – Чорновола В. – Труша І. у підніжжі унікальної пам’ятки архітектури національного значення – Золочівського замку (охоронний номер 381). Капітальний ремонт



«Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку №6 по вул. Міцкевича А. в м. Золочів Львівської області».



Влаштування пішохідної доріжки в густозаселеному житловому кварталі на вулиці Марка Черемшини в м. Золочеві Львівської області (капітальний ремонт)



«Капітальний ремонт альтанок на міському пляжі у парку відпочинку «Здоров’я» у м. Золочеві»



Створення громадського простору для масового відпочинку населення на Великому острові річки Млинівки в місті Золочеві Львівської області. Капітальний ремонт



Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ "Центр" по вул. Пушкіна,1 в м.Золочеві Львівської області



«Капітальний ремонт даху житлового будинку № 7 на вул. Хмельницького Б. в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Маяк»)



Організація водопостачання шляхом будівництва водопроводу по вул. Лідіце - Набережна в м. Золочеві, Львівської області





Впорядкування гідрологічної пам’ятки давнини – природного джерела «Ключ поколінь» на вул. Лазенній у м.Золочеві Львівської області. Капітальний ремонт



«Древні золочівські вали» - впорядкування громадського простору на вул. Валовій в м. Золочеві поряд із унікальною пам'яткою архітектури національного значення – церквою Святого Миколая, охоронний номер – 382 . Капітальний ремонт.



Капітальний ремонт благоустрою по вул. Тернопільській в м. Золочеві Львівської області



Капітальний ремонт території біля житлового будинку № 26 на вул. Січових Стрільців в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Відродження»)



Освітлення дитячих та спортивних споруд по вул. Вокзальна у м. Золочеві Львівської області. Капітальний ремонт.



Безпечна оселя: закупівля системи відеоспостереження для житлового будинку №2«а» на вул. Січових Стрільців в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Наш дім Січових Стрільців 2А»). Реконструкція.



«Поліція і громада: взаємодія заради безпеки (реконструкція системи відеоспостереження в місті Золочеві Львівської області)









Квартал житлової забудови на вул. Крушельницької С. та вул. Лесі Українки.

Кількість ділянок – 52 шт.

Резерв для родичів загиблих учасників АТО – 5 шт.



1. В. В. Антонів – м. Золочів;

2. П. З. Бартків – м. Золочів;

3. В. О. Блажейко – м. Золочів;

4. М. З. Божок – м. Золочів;

5. В. Р. Бяложевський – м. Золочів;

6. І. Р. Бяложевський – м. Золочів;

7. Н. В. Веселович – м. Золочів;

8. І. П. Вов’янка – м. Золочів;

9. Т. П. Гавришків – м. Золочів;

10. Р. С. Галай – м. Броди, в/ч А 2595, проживає м. Золочів;

11. В. І. Головатий– м. Золочів;

12. І. Ф. Грабовський– м. Золочів;

13. І. Б. Гураль – м. Золочів;

14. Т. П. Дацко – м. Золочів;

15. М. П. Дуб – м. Золочів;

16. В. В. Закреничний – м. Золочів;

17. В. І. Корепанов – м. Золочів;

18. М. М. Касьяненко– м. Золочів;

19. А. В. Леленко – м. Золочів;

20. С.А. Лерников – м. Золочів;

21. Д. І. Лупиха – м. Золочів;

22. А. М. Магеровський – м. Золочів;

23. О. В. Мазурик – м. Золочів;

24. М. М. Мазурок – м. Золочів;

25. А. П. Матвіїв – м. Золочів;

26. Ю. М. Микитенко – м. Золочів;

27. Є. А. Моспан – м. Золочів;

28. А. В. Назаров – м. Золочів;

29. Г. Г. Наконечна – м. Золочів;

30. Ю. Я. Наконечний – м. Золочів;

31. В. В. Павлишин – м. Золочів;

32. Н.– Х. Р. Пекар – м. Золочів;

33. Я. І. Пель – м. Золочів;

34. В. В. Платонов – м. Золочів

35. вдова учасника АТО М. В. Походжай – м. Золочів;

36. В.–І. І. Рижій – м. Золочів;

37. М. Я. Сабадаш – м. Золочів;

38. Н. В. Савченко – м. Золочів;

39. Є. Є. Суховставський – м. Золочів;

40. Т. В. Тарапата – м. Золочів;

41. Б. Р.Токар – м. Золочів;

42. Р. Я. Хом’як – м. Золочів;

43. Ю. І. Чіпак – м. Золочів;

44. М. З. Чіпак – м. Золочів;

45. Т. С. Чорна-Мишенкова – м. Золочів;

46. В. В. Юрченко – м. Золочів.

47. мати загиблого К. А. Розумійко – с. Гологори, Золочівський район (квартал вул. Покрови, вул. Вітрова);



Відмовлено у наданні земельних ділянок – 29 В умовах запровадження надзвичайної ситуацій у Львівській області 26 березня відбулась чергова 45 сесія Золочівської міської ради. Про те, які найважливіші питання було прийнято на сесії, запитую у міського голови Золочева Ігоря ГРИНЬКІВА.– У складний для держави час багато людей проявляють свої найкращі якості. Це стосується і депутатів Золочівської міської ради. Декілька років тому громада довірила мені та депутатам представляти їхні інтереси. Тому, виходячи з обов‘язку перед громадою, нагальні питання ми обговорили на черговому засіданні ради та прийняли відповідні рішення.Детальніше розповім про бюджетні та земельні питання, оскільки вони були ключовими. Корегуючи міський бюджет на 2020 рік, ми прийняли рішення щодо субвенції з обласного бюджету (коштів, які надійшли нам) на вирішення таких питань:– 5 млн. 757 100 – субвенція з обласного бюджету у 2020 році та 371 572 субвенція з районного бюджету на реалізацію проектів місцевих ініціатив(конкурс мікропроєктів). (Перелік мікропроєктів можна прочитати нижче – авт.).– 200 000 субвенція з обласного бюджету на реставрацію пам‘ятки місцевого значення «В’їзна брама на вул. Шашкевича, 8»– субвенція з обласного бюджету на капітальний ремонт доріг Кармелюка – 360 тисяч гривень та Лесі Українки – 470 тисяч гривень.– 30 000 грошова допомога неповнолітньому В. М. Солтівському. Хлопчик потребує дороговартісного лікування.– 257 250 проєкт «Реконструкції водопостачання житлового масиву Заріччя з будівництва нового водогону».Інше важливе питання – це виділення землі учасникам АТО. До нього ми підходимо дуже виважено і публічно. З числа учасників АТО (добровольців, представників Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших) є створена робоча група, яка попередньо розглянула подані заяви і надає свої пропозиції постійній земельній комісії міської ради.У такий спосіб обговорення поданих заяв відбулося двічі – на засідання робочої групи з числа учасників АТО та на засідання комісії міської ради. Попередньо вивчивши всі документи, депутати вирішили виділити земельні ділянки учасниками АТО у нещодавно розробленому масиві вул. Крушельницької С. – Лесі Українки.Загальна кількість земельних ділянок цього масиву – 52. Рішенням сесії виділено 47 земельних ділянок учасникам АТО, в т. ч. вдові учасника АТО, матері загиблого. (Список додається).На Сході України продовжується війна. Ще п‘ять земельних ділянок нами зареєстровано для потреб родин загиблих, якщо не дай Боже, такі будуть.На сесії прийнято рішення також і про відмову у виділенні землі для 29 осіб. Хочу, щоб і до цього заявники віднеслись із розумінням. Відмовили заявникам з м. Львова, м. Перемишляни, інших населених пунктів, оскільки фактично немає більше в наявності земельних ділянок.Робоча група та депутати міської ради насамперед забезпечують земельними ділянками мешканців Золочева. Є ймовірність, що вони фактично покращать свої житлові умови збудувавши самотужки житловий будинок для себе. Пригадую усім, що міська рада вже виділила 160 земельних ділянок для житлового будівництва учасникам АТО. Поки що будівництво там не розпочате.Дякую депутатам міста за працю – вони працюють для нас усіх чесно!Записала Леся ГОРГОТА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ, ЩО РЕАЛІЗОВУВАТИМУТЬСЯ ЗА СПІВФІНАНСУВАННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИКапітальний ремонт даху житлового будинку №39 на вул. Львівській в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Каштан»)Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Шашкевича, 2 у м.Золочеві Львівської областіКапітальний ремонт даху житлового будинку №1 на вул. Героя України Р.Шухевича у м. Золочеві Львівської областіОрганізація системи водопостачання шляхом будівництва водопроводу по вулицях Новий світ та Зелений луг у м. Золочеві Львівської областіКапітальний ремонт даху житлового будинку №4«а» на вул. Січових Стрільців в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Січових Стрільців 4Капітальний ремонт коминів та навісів над балконами житлового будинку №10 на вул. Гайдамацька в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Надія-Золочів»)Капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку № 13 на вул. Героя України Бандери Ст. в м. Золочів Львівської областіКапітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку № 10 «а» на вул. Валовій в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Аква-Віта»)Відновлення безпечного автомобільного шляху по вул.Базарній для сполучення вулиць міста Золочева із торгівельною площею Золочівського міського центрального ринку (капітальний ремонт)Будівництво площадок під сміттєві контейнери (з влаштуванням гідроізоляційної плівки для захисту ґрунту від побутових відходів) в м. Золочів Львівської областіКапітальний ремонт фасаду житлового будинку №131 на вул. Бродівська м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Меліоратор»)Замощення площі поряд із пам’яткою національного значення - церквою Воскресіння Господнього у м. Золочеві Львівської області з метою розширення громадського простору для проведення масових культурних заходів» (капітальний ремонт)«Будівництво громадської модульної вбиральні у м. Золочеві»Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 1 по вул. Тімірязєва К. в м. Золочів, Львівської області»(ОСББ «Підкова 24»)Капітальний ремонт даху житлового будинку № 1 на вул. Бандери Ст. Героя України в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Батьківська хата 20»)Забезпечення безпеки пішоходів та водіїв шляхом влаштування кільцевої розв’язки на перехресті вулиць Тернопільської – Чорновола В. – Труша І. у підніжжі унікальної пам’ятки архітектури національного значення – Золочівського замку (охоронний номер 381). Капітальний ремонт«Капітальний ремонт шатрової покрівлі житлового будинку №6 по вул. Міцкевича А. в м. Золочів Львівської області».Влаштування пішохідної доріжки в густозаселеному житловому кварталі на вулиці Марка Черемшини в м. Золочеві Львівської області (капітальний ремонт)«Капітальний ремонт альтанок на міському пляжі у парку відпочинку «Здоров’я» у м. Золочеві»Створення громадського простору для масового відпочинку населення на Великому острові річки Млинівки в місті Золочеві Львівської області. Капітальний ремонтКапітальний ремонт покрівлі житлового будинку ОСББ "Центр" по вул. Пушкіна,1 в м.Золочеві Львівської області«Капітальний ремонт даху житлового будинку № 7 на вул. Хмельницького Б. в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Маяк»)Організація водопостачання шляхом будівництва водопроводу по вул. Лідіце - Набережна в м. Золочеві, Львівської областіВпорядкування гідрологічної пам’ятки давнини – природного джерела «Ключ поколінь» на вул. Лазенній у м.Золочеві Львівської області. Капітальний ремонт«Древні золочівські вали» - впорядкування громадського простору на вул. Валовій в м. Золочеві поряд із унікальною пам'яткою архітектури національного значення – церквою Святого Миколая, охоронний номер – 382 . Капітальний ремонт.Капітальний ремонт благоустрою по вул. Тернопільській в м. Золочеві Львівської областіКапітальний ремонт території біля житлового будинку № 26 на вул. Січових Стрільців в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Відродження»)Освітлення дитячих та спортивних споруд по вул. Вокзальна у м. Золочеві Львівської області. Капітальний ремонт.Безпечна оселя: закупівля системи відеоспостереження для житлового будинку №2«а» на вул. Січових Стрільців в м. Золочеві Львівської області (ОСББ «Наш дім Січових Стрільців 2А»). Реконструкція.«Поліція і громада: взаємодія заради безпеки (реконструкція системи відеоспостереження в місті Золочеві Львівської області)Квартал житлової забудови на вул. Крушельницької С. та вул. Лесі Українки.Кількість ділянок – 52 шт.Резерв для родичів загиблих учасників АТО – 5 шт.1. В. В. Антонів – м. Золочів;2. П. З. Бартків – м. Золочів;3. В. О. Блажейко – м. Золочів;4. М. З. Божок – м. Золочів;5. В. Р. Бяложевський – м. Золочів;6. І. Р. Бяложевський – м. Золочів;7. Н. В. Веселович – м. Золочів;8. І. П. Вов’янка – м. Золочів;9. Т. П. Гавришків – м. Золочів;10. Р. С. Галай – м. Броди, в/ч А 2595, проживає м. Золочів;11. В. І. Головатий– м. Золочів;12. І. Ф. Грабовський– м. Золочів;13. І. Б. Гураль – м. Золочів;14. Т. П. Дацко – м. Золочів;15. М. П. Дуб – м. Золочів;16. В. В. Закреничний – м. Золочів;17. В. І. Корепанов – м. Золочів;18. М. М. Касьяненко– м. Золочів;19. А. В. Леленко – м. Золочів;20. С.А. Лерников – м. Золочів;21. Д. І. Лупиха – м. Золочів;22. А. М. Магеровський – м. Золочів;23. О. В. Мазурик – м. Золочів;24. М. М. Мазурок – м. Золочів;25. А. П. Матвіїв – м. Золочів;26. Ю. М. Микитенко – м. Золочів;27. Є. А. Моспан – м. Золочів;28. А. В. Назаров – м. Золочів;29. Г. Г. Наконечна – м. Золочів;30. Ю. Я. Наконечний – м. Золочів;31. В. В. Павлишин – м. Золочів;32. Н.– Х. Р. Пекар – м. Золочів;33. Я. І. Пель – м. Золочів;34. В. В. Платонов – м. Золочів35. вдова учасника АТО М. В. Походжай – м. Золочів;36. В.–І. І. Рижій – м. Золочів;37. М. Я. Сабадаш – м. Золочів;38. Н. В. Савченко – м. Золочів;39. Є. Є. Суховставський – м. Золочів;40. Т. В. Тарапата – м. Золочів;41. Б. Р.Токар – м. Золочів;42. Р. Я. Хом’як – м. Золочів;43. Ю. І. Чіпак – м. Золочів;44. М. З. Чіпак – м. Золочів;45. Т. С. Чорна-Мишенкова – м. Золочів;46. В. В. Юрченко – м. Золочів.47. мати загиблого К. А. Розумійко – с. Гологори, Золочівський район (квартал вул. Покрови, вул. Вітрова);Відмовлено у наданні земельних ділянок – 29

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