О Г О Л О Ш Е Н Н Я

У зв’язку з проектом:

«Здорова нація – здорова країна»

2 листопада (понеділок) 2020 р. з 08:00 год, у м. Золочів,

для мешканців та жителів району буде проводитися:

Акційне комплексне обстеження організму:

 Серцево-судинної системи (включно з артеріями та венами)

 Дихальної системи

 Травної системи

 Сечо-статевої системи

 Ендокринної системи

 Імунної системи та кровотворних органів

 Нервової системи

 Кістково-м'язово-суглобової системи (включно з усіма відділами хребта)

 Обстеження гельмінтів та токсичного навантаження

 А також обстеження пухлин на ранніх стадіях

Передайте цю інформацію іншим!!! Не будьте байдужими.

Запис за тел. на обстеження : 068-82-10-522/098-777-06-47

