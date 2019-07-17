Новини Золочівщини
Акційне комплексне обстеження організму
О Г О Л О Ш Е Н Н Я
У зв’язку з проектом:
«Здорова нація – здорова країна»
2 листопада (понеділок) 2020 р. з 08:00 год, у м. Золочів,
для мешканців та жителів району буде проводитися:
Акційне комплексне обстеження організму:
Серцево-судинної системи (включно з артеріями та венами)
Дихальної системи
Травної системи
Сечо-статевої системи
Ендокринної системи
Імунної системи та кровотворних органів
Нервової системи
Кістково-м'язово-суглобової системи (включно з усіма відділами хребта)
Обстеження гельмінтів та токсичного навантаження
А також обстеження пухлин на ранніх стадіях
Передайте цю інформацію іншим!!! Не будьте байдужими.
Запис за тел. на обстеження : 068-82-10-522/098-777-06-47
У зв’язку з проектом:
«Здорова нація – здорова країна»
2 листопада (понеділок) 2020 р. з 08:00 год, у м. Золочів,
для мешканців та жителів району буде проводитися:
Акційне комплексне обстеження організму:
Серцево-судинної системи (включно з артеріями та венами)
Дихальної системи
Травної системи
Сечо-статевої системи
Ендокринної системи
Імунної системи та кровотворних органів
Нервової системи
Кістково-м'язово-суглобової системи (включно з усіма відділами хребта)
Обстеження гельмінтів та токсичного навантаження
А також обстеження пухлин на ранніх стадіях
Передайте цю інформацію іншим!!! Не будьте байдужими.
Запис за тел. на обстеження : 068-82-10-522/098-777-06-47
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