21 березня – останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування

nus.in.ua, 16 березня 2017, 18:04

Відповідно до статті 298 Податкового кодексу України платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

Такий перехід здійснюється з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування.

При цьому, відповідно до підпункту 298.2.1 п.298.2 статті 298 Податкового кодексу України для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) повинен подати до контролюючого органу заяву.

Отже, 21 березня 2017 року – останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з другого кварталу поточного року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ