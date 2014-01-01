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Терміни поетапного запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

nus.in.ua, 17 липня 2019, 15:06
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Терміни поетапного запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового

   Буськe   управління   ГУ   ДФС у Львівській області   нагадує, що триває поетапне запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового.
 
 Протягом 15 календарних днів (з 01 до 15 липня включно) здійснюється формування обсягу залишку пального для перенесення з діючої до 1 липня системи до нової та реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування, складених до 30 червня 2019 року. Термін реєстрації таких акцизних накладних/розрахунків коригування спливає 15 липня 2019 року.
 
 Розподіл обсягів залишку пального/спирту етилового між акцизними складами для формування ліміту пального/спирту етилового, на який платник може складати акцизні накладні проводиться:
 
 -з 16 до 20 липня 2019 року (включно) — реєстрація першого примірника акцизної накладної, складеної для розподілу пального між акцизними складами / пересувними акцизними складами;
 
 -з 16 до 22 липня 2019 року (включно) — реєстрація другого примірника акцизної накладної, складеної для розподілу пального між акцизними складами / пересувними акцизними складами.
 
 Рекомендована форма акцизних накладних та розрахунків коригування для складання цих документів на операції з реалізації пального та спирту етилового розміщена на офіційному веб-порталі ДФС за адресою: http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/aktsizniy-podatok--rekomendovani-formi .
 
                                                                                 Cектор організаційного забезпечення

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