Про нове у призначенні субсидій і допомог

Начальник управління соціального захисту населення Золочівської райдержадміністрації Вікторія Шумакова, працюючи в сфері соціального захисту населення багато років, не раз мала нагоду переконатися, що систематичне інформування населення щодо змін у порядку виплати та призначення всіх видів допомог, в тому числі житлових субсидій та пільг, сприяє зменшенню соціальної напруги серед населення. Як наслідок, налагоджується кращий контакт «клієнт-управління», що сприяє зменшенню кількості незаконно отриманих виплат, що часто трапляються у зв’язку із незнанням людьми законодавства.

– Коли відвідувачі приходять до мене і щоразу чую одні й ті ж запитання – я відповідаю, що прикладу усіх зусиль, щоб інформувати усе населення в засобах масової інформації про усі зміни та нововведення, які приймаються Урядом України у сфері соціального захисту. Бачу, що люди цього чекають, тому порушити свою обіцянку не маю права.

Але сьогодні нашу розмову хочу розпочати із привітання. Нинішнє свято Покрови прийшло до нас чудової золотої осені. Сьогодні ми точно знаємо, що опалювальний сезон трішечки відкладається. Вітаю усіх з великим християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки запорозького козацтва, українського війська, всього українського народу. В цей день ми шануємо українське козацтво. Не випадково на свято Покрови у 1942 році народилась Українська повстанська армія. І вже закономірно Україна в цей святий день низько вклоняється своїм захисникам, хто ціною власного здоров’я, а то і життя відстоює нашу незалежність, нашу суверенність, нашу свободу, наше право на життя.

І бажаю усім нам перемоги, миру, добра, злагоди. Але головне, будьте здорові і щасливі.

А якщо вже ми майже напередодні місцевих виборів, то маю побажати нам пройти цей перший і дуже важливий крок у створенні Золочівської об’єднаної територіальної громади відповідально. Бо 25 жовтня ми віддамо долю нашої громади обраним нами голові та депутатам. І нарікати на безвідповідальність чи ще якісь негативні риси влади можна буде впродовж наступних років лише на себе.

А зараз будемо говорити про нове у роботі управління соціального захисту .

– Ми вже впритул наблизились до опалювального сезону. Логічно, що першим буде питання про субсидії. Чи всім громадянам, яким призначалися субсидії раніше, потрібно повторно подавати документи для нарахування житлових субсидій на опалювальний сезон?

– Розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний період 2020–2021 років тим, у кого вона не припинялася, буде проведено в автоматичному режимі без заяв громадян і надалі, на період карантину, не застосовуючи вимоги п. 78 «Положення про порядок призначення житлових субсидій», тобто на домогосподарства, у складі яких є внутрішньо переміщені особи або кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих і які орендують житлові приміщення.

– Що є підставою для проведення проведення розрахунку субсидій на опалювальний сезон 2020–2021 років? Коли плануєте провести розрахунок субсидій?

– Щороку голова Золочівської районної державної адміністрації видає розпорядження про початок опалювального сезону, що і є офіційним початком опалювального сезону. Розрахунок субсидій управління соціального захисту населення проведе після офіційного початку опалювального сезону 2020–2021 років.

Повідомлення про надані житлові субсидії будуть розіслані всім місцевим радам, а також Золочівському районному територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

– Чи є випадки, коли необхідно для отримання субсидій звернутися в управління соцзахисту?

– Повторно із заявами на призначення житлових субсидій необхідно звернутися якщо:

- відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб у житловому будинку/квартирі або відбулися зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг;

- припинено субсидії по заяві у зв'язку із переходом заявника на пільги на літній період;

- з травня поточного року не була призначена субсидія через наявність у складі сім’ї осіб, які не мали доходу та за них не сплачувався єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування або мали доходи менші мінімальної заробітної плати.

– Чи є якісь додаткові вимоги для подання документів для тих, у кого взагалі не було раніше субсидій?

– Громадяни, які за призначенням житлової субсидії звертаються вперше, до заяви та декларації подають реквізити рахунку в банківській установі для одержання субсидії готівкою.

Субсидія буде призначена з жовтня 2020 року навіть тим, хто звернеться за нею у листопаді.

– Ще читачів варто інформувати про нові допомоги пенсіонерам, які досягли 80-ти річного віку. Що це за допомога, кому належить і які документи потрібно подати для її отримання?

– Це щомісячна державна соціальна допомога на догляд. Право на неї мають одинокі пенсіонери, яким виповнилося 80 років та які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду. Наголошую, що ця допомога належить особам, які не мають працездатних родичів, які за законом повинні їх утримувати. Тобто, якщо у особи, яка досягла 80-ти річного віку є працездатні діти (не пенсіонери) – така допомога їй не належить.

Розмір такої допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2020 року – це 655,20 грн, а з 1 липня 2020 року – 684,80 грн.).

Користування послугою «догляд вдома» в територіальних центрах соціальних послуг не впливає на призначення допомоги.

Хочу звернути увагу, що обов’язково при заповненні заяви та декларації на цю допомогу необхідно вказати інформацію про відсутність працездатних родичів, незалежно від місця їх реєстрації, тобто, наприклад, якщо є діти, але вони пенсійного віку та зареєстровані за іншими адресами – необхідно зазначити про них інформацію.

Документи на призначення цієї допомоги:

– заява, декларація встановленого зразка,

– висновок лікарсько-консультативної комісії щодо потреби у постійному сторонньому догляді (Отримати довідку можна в органах охорони здоров’я за місцем проживання).

– копія паспорту.

Звертаю увагу, що при зверненні в управління за цією допомогою до 1 листопада 2020 року, її виплата буде проведена з січня 2020 року, тобто з поверненням назад.

Хочу попросити наших медиків, до яких звертаються за отриманням довідок ЛКК, щоб з розумінням поставилися до потреб таких громадян, адже це люди похилого віку, яким важко як матеріально так і фізично.

– Управління соціального захисту населення – установа, до якої на прийом приходить багато громадян. Розкажіть про особливості прийому в період карантину.

– Так, незважаючи на загрозу у зв’язку з епідемією COVID-19, до нас йдуть пенсіонери, малозабезпечені сім’ї… Інколи утворюються скупчення людей, що може негативно вплинути на здоров’я як відвідувачів так і працівників управління. Люди вже звикли – починається опалювальний сезон, в управлінні соцзахисту треба вистоятись в черзі, щоб отримати хоч якусь інформацію.

Хочу запевнити – ЧЕРГ БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ, а ми, в свою чергу, забезпечимо виконання усіх покладених завдань.

В умовах карантину управління соціального захисту населення Золочівської районної державної адміністрації продовжує роботу з обмеженням контакту, частково прийом документів здійснюється дистанційно через уповноважених представників місцевих рад.

Документи для оформлення субсидій, допомог, пільг також можна залишити в «Скриньці для звернень», яка знаходиться на першому поверсі управління.

Пам’ятайте, що запорукою вчасного призначення соціальних виплат є правильне заповнення документів. Зверніть на це увагу!

Рекомендую при заповненні документів вказати свою електронну адресу, яка буде використана як засіб комунікації з заявником.

Також залишається можливість надіслати документи поштою на адресу: 80700, м.Золочів, вул. Пачовського,7

Наша електронна адреса: zolochiv.uszn@ukr.net

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Розмовляла Ірина ДОМАРЕЦЬКА