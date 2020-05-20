Вакансії вчителів англійської мови та хореографа м.Золочів.

Повна зайнятість, неповна зайнятість, готові взяти студента, готові взяти людину з інвалідністю. Вища освіта.

Вимоги: • освіта • любов до дітей; • вік 21−40 років; • готовність вчитися новому; відкритість та наполегливість! Обов’язки: • попередня підготовка до занять за готовою програмою та за готовими планами-конспектами; • проведення занять для дітей від 3−6 років; Зарплата мін.4000грн, залежить від кількості годин. Станьте частиною команди справжніх професіоналів. Ця робота дасть вам не тільки справжнє задоволення і море позитиву, а й гідний заробіток!

Телефонуйте: 0 (97) 163 67 56 пані Оля.