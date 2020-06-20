Олег Дуда: Родина – це найдорожче, що може бути у житті людини

Розмовляла

Христина Слюсарчук



– Скажу вам відверто, мені бракує дня, аби встигнути геть усе зробити. Як правило, додому я приходжу пізно. У мене така робота, що я не здатен прогнозувати щось наперед. Бувають операції по 10 -12 годин, а потім огляд пацієнтів, які мене чекають під кабінетом. Також не можу залишатись осторонь громадської роботи, адже це те, що дає поштовх до реалізації важливих речей. Це так званий рупор, через який до нас дослухаються. Мої рідні знають про всю мою зайнятість, тому не ображаються. Але я щотижня стараюсь, аби ми все ж день побули разом. З'їздили до батьків або ж на річку, дорогою в машині проговорюємо тиждень, що минув. Для кожного з нас він особливий, ми ділимось успіхами та невдачами, вирішуємо сімейні проблеми та підтримуємо один – одного.– Знаєте, мені насправді дуже пощастило. Ми разом на роботі та вдома, тому підтримка у двічі більша. Іванка, бере на себе усі сімейні клопоти, я їй завдячую домашнім затишком і тим, що вдома, попри дитячий галас, я можу відпочити від важкого робочого дня. Для нас обох сім’я – найважливіше. Так виховували нас наші батьки і так ми виховуємо наших дітей.– Головні цінності нашої сім’ї – любов, уміння розуміти один одного з погляду. Ми намагаємося зберегти традиції святкувань, які були в наших сім’ях. Я народився та виріс у типовій галицькій родині. Зараз у сучасному світі обрядовість наших предків, те, що було для них вкрай важливим, дуже спростили. Але завжди, найперше, потрібно пам’ятати про наші традиції. Тому, базові цінності і обрядовість займають чільне місце у нашій сім’ї. Це те, що я хочу передати нашим дітям і заповідатиму їм передавати традиції вже своїм. Адже українські родини - це ласкава мамина посмішка, надійне батьківське плече, затишок створений дружиною, дзвінкий дитячий сміх і тепло маленьких рученят. Все це родина, яка завжди поруч, задля якої живу, для якої хочу змінити цей світ.– У цей складний для усіх нас час, ми, українці, повинні, як ніколи, гуртуватися і єднатися. Лише у єдності наша велика українська родина здолає все! Вітаю усіх з Днем родини! Бережіть своїх рідних і дбайте про тих, хто поруч!