Новини Золочівщини
Олег Дуда: Родина – це найдорожче, що може бути у житті людини
8 липня відзначаємо Український день родини. Це відносно молоде свято, яке почали відзначати з 2012 року. А присвячене воно, у першу чергу, любові, взаєморозумінню, гармонії і вірності. Його вага значуща, адже український родовід, генетичний код – це те, що гуртує нашу націю та дає їй сили долати усі труднощі. Українські родини дотримуються традицій та звичаїв, які впродовж віків передаються від покоління до покоління. Мати українське виховання, збережені традиції та можливість їх передати нащадкам – це запорука зміцнення українського родоводу. У сучасній Україні, коли час біжить, а буденні клопоти збільшуються, бути поруч з близькими – це насправді розкіш. Про значущість родини у житті лікаря, сімейні традиції та як все встигати, коли щодня рятуєш чиєсь життя, ми поспілкувались із головою Українського лікарського товариства у Львові Олегом Дудою.
– Ви, хірург – онколог, голова УЛТ у Львові, регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона», комісії охорони здоров’я при Громадській раді Львівської ОДА, люблячий тато та чоловік, скажіть, як Ви все встигаєте?
– Скажу вам відверто, мені бракує дня, аби встигнути геть усе зробити. Як правило, додому я приходжу пізно. У мене така робота, що я не здатен прогнозувати щось наперед. Бувають операції по 10 -12 годин, а потім огляд пацієнтів, які мене чекають під кабінетом. Також не можу залишатись осторонь громадської роботи, адже це те, що дає поштовх до реалізації важливих речей. Це так званий рупор, через який до нас дослухаються. Мої рідні знають про всю мою зайнятість, тому не ображаються. Але я щотижня стараюсь, аби ми все ж день побули разом. З'їздили до батьків або ж на річку, дорогою в машині проговорюємо тиждень, що минув. Для кожного з нас він особливий, ми ділимось успіхами та невдачами, вирішуємо сімейні проблеми та підтримуємо один – одного.
– Ваша дружина теж лікар, що у сім’ї лікарів найважливіше?
– Знаєте, мені насправді дуже пощастило. Ми разом на роботі та вдома, тому підтримка у двічі більша. Іванка, бере на себе усі сімейні клопоти, я їй завдячую домашнім затишком і тим, що вдома, попри дитячий галас, я можу відпочити від важкого робочого дня. Для нас обох сім’я – найважливіше. Так виховували нас наші батьки і так ми виховуємо наших дітей.
– Які цінності та традиції у Вашій родині?
– Головні цінності нашої сім’ї – любов, уміння розуміти один одного з погляду. Ми намагаємося зберегти традиції святкувань, які були в наших сім’ях. Я народився та виріс у типовій галицькій родині. Зараз у сучасному світі обрядовість наших предків, те, що було для них вкрай важливим, дуже спростили. Але завжди, найперше, потрібно пам’ятати про наші традиції. Тому, базові цінності і обрядовість займають чільне місце у нашій сім’ї. Це те, що я хочу передати нашим дітям і заповідатиму їм передавати традиції вже своїм. Адже українські родини - це ласкава мамина посмішка, надійне батьківське плече, затишок створений дружиною, дзвінкий дитячий сміх і тепло маленьких рученят. Все це родина, яка завжди поруч, задля якої живу, для якої хочу змінити цей світ.
– Щоб Ви побажали українським родинам напередодні свята?
– У цей складний для усіх нас час, ми, українці, повинні, як ніколи, гуртуватися і єднатися. Лише у єдності наша велика українська родина здолає все! Вітаю усіх з Днем родини! Бережіть своїх рідних і дбайте про тих, хто поруч!
– Ви, хірург – онколог, голова УЛТ у Львові, регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона», комісії охорони здоров’я при Громадській раді Львівської ОДА, люблячий тато та чоловік, скажіть, як Ви все встигаєте?
– Скажу вам відверто, мені бракує дня, аби встигнути геть усе зробити. Як правило, додому я приходжу пізно. У мене така робота, що я не здатен прогнозувати щось наперед. Бувають операції по 10 -12 годин, а потім огляд пацієнтів, які мене чекають під кабінетом. Також не можу залишатись осторонь громадської роботи, адже це те, що дає поштовх до реалізації важливих речей. Це так званий рупор, через який до нас дослухаються. Мої рідні знають про всю мою зайнятість, тому не ображаються. Але я щотижня стараюсь, аби ми все ж день побули разом. З'їздили до батьків або ж на річку, дорогою в машині проговорюємо тиждень, що минув. Для кожного з нас він особливий, ми ділимось успіхами та невдачами, вирішуємо сімейні проблеми та підтримуємо один – одного.
– Ваша дружина теж лікар, що у сім’ї лікарів найважливіше?
– Знаєте, мені насправді дуже пощастило. Ми разом на роботі та вдома, тому підтримка у двічі більша. Іванка, бере на себе усі сімейні клопоти, я їй завдячую домашнім затишком і тим, що вдома, попри дитячий галас, я можу відпочити від важкого робочого дня. Для нас обох сім’я – найважливіше. Так виховували нас наші батьки і так ми виховуємо наших дітей.
– Які цінності та традиції у Вашій родині?
– Головні цінності нашої сім’ї – любов, уміння розуміти один одного з погляду. Ми намагаємося зберегти традиції святкувань, які були в наших сім’ях. Я народився та виріс у типовій галицькій родині. Зараз у сучасному світі обрядовість наших предків, те, що було для них вкрай важливим, дуже спростили. Але завжди, найперше, потрібно пам’ятати про наші традиції. Тому, базові цінності і обрядовість займають чільне місце у нашій сім’ї. Це те, що я хочу передати нашим дітям і заповідатиму їм передавати традиції вже своїм. Адже українські родини - це ласкава мамина посмішка, надійне батьківське плече, затишок створений дружиною, дзвінкий дитячий сміх і тепло маленьких рученят. Все це родина, яка завжди поруч, задля якої живу, для якої хочу змінити цей світ.
– Щоб Ви побажали українським родинам напередодні свята?
– У цей складний для усіх нас час, ми, українці, повинні, як ніколи, гуртуватися і єднатися. Лише у єдності наша велика українська родина здолає все! Вітаю усіх з Днем родини! Бережіть своїх рідних і дбайте про тих, хто поруч!
Розмовляла
Христина Слюсарчук
Христина Слюсарчук
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