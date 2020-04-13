Моя мета – рятувати життя людей, - Олег Дуда

Христина Слюсарчук



— Знаєте, я вже 17 років працюю лікарем-онкологом. Насправді медичні працівники звикли до того, що усі свята у нас проходять на роботі. Наші рідні до цього також звикли, адже медицина забирає 100% твого часу. Хвороба не може зачекати поки ми святкуємо. У нашій роботі питання часу є ключовим.— Коли я ще був студентом четвертого курсі, ми робили операцію яка тривала 10 годин. Тоді я думав, що це неймовірно довго. Однак, тепер - це вже для мене не дивина. Бувало таке, що мені доводилося оперувати і по 12 годин. Пацієнтом був молодий чоловік, який прийшов до нас із рецидивом злоякісної пухлини в ротовій порожнини з метастазами на шиї. Операція з реконструкцією була єдиним виходом для нього. Зараз ми маємо дуже позитивний результат. Минуло два роки і він живий. Найголовніше, що зараз у нього немає ознак хвороби. Для нас цей випадок дав поштовх проводити такого типу операції, радикально забрати пухлину.— В історії кожного хірурга є складні оперативні втручання. У мене їх було багато. Якщо хочеш бути хірургом, то маєш завжди бути готовим до складних випадків. В онкохірургії ти завжди працюєш на межі і перед тобою завжди стоїть дилема – ризикувати чи ні. Завжди хочеться зробити все, аби вберегти життя людини. Найлегше сказати, що прооперувати неможливо, але в онкології здаватися ніколи не можна! Якою б довгою і важкою не була операція, коли тобі вдалося забрати пухлину з усіма метастазами, коли ти відчув, що не залишив нічого, ти виходиш з операційної переможцем. Дійсно, бувають такі ситуації, коли це зробити не можливо. Для хірурга це дуже складно усвідомити, що пухлина тебе перемогла.— Хірургія – це моє життя. Ми постійно вчимося і розуміємо величезну відповідальність в операційній. Знаєте, підрахували, що хірург та шахтар втрачають однакову кількість кілокалорій, бо в обидвох випадках є шалений стрес, особливо, коли ти відповідальний хірург, а не асистент.Моя відрада – це моя сім’я. Коли ти приходиш додому і бачиш дітей та дружину, то це приносить спокій та умиротворення. Діти завжди відволікають від рутини.— Мета проста – рятувати людей! Це моя професія і моє життя. Щоб добре робити свою роботу і в хірургії, і в медицині загалом, ти мусиш постійно досягати чогось нового. Постійно треба вчитися, читати, переймати досвід колег. Онкологія зараз – це вже зовсім не те, що було десять років тому. Варто пам’ятати, що шанс є завжди! Ніколи не можна опускати руки! Завжди потрібно боротися!— Так, ми постійно моніторимо ситуацію і спілкуємося із колегами. Ми бачимо, що попри зняття певних карантинних обмежень ситуація не дає розслабитись. Зараз показники захворювання на Львівщини зростають, а тому вкотре хочу звернутися до людей з проханням не нехтувати власною безпекою. У цьому контексті хочеться також нагадати, що в Україні число медиків, які захворіли на COVID-19 вже перетнуло межу 5,5 тис. Це дійсно дуже серйозно. Згідно з останніми даними, з 15 травня до 15 червня кількість смертей, спричинених ускладненнями від COVID-19, зросла майже вдвічі.Зокрема, станом на 15 травня смертей було 476, а 15 червня в Україні було зареєстровано вже 901 випадок смерті. Серед померлих було 40 медичних працівників з 18 регіонів країни. Для порівняння, станом на 15 травня серед померлих було 24 медика.Вкотре закликаю громаду – дотримуйтесь карантинних заходів та соціальної дистанції, часто і ретельно мийте руки, а також не забувайте вдягати маски. Думаю, що виконання таких простих правил буде найкращим подарунком для медичних працівників з нагоди професійного свята.