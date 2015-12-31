Новини Золочівщини 22:39, 18 квітня 2020 5 0 Дорогі наші читачі! Gazeta Фото: НУС Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Новорічне привітання міського голови Золочева Ігоря ГРИНЬКІВА 31.12.15, Новини Золочівщини Щасливого Нового Року та Різдва Христового! 31.12.15, Новини Золочівщини Підтримаймо нашу армію та допоможімо землякам із східної україни! 08.06.14, Новини Золочівщини Підтримаймо нашу армію! 02.06.14, Новини Золочівщини