Зміни щодо призначення допомог на дітей фізичним особам-підприємцям, - повідомляє управління соціального захисту населення Золочівської РДА

Міністерство соціальної політики зазначає, що Урядом 01.06.2020 схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 432 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 і від 22 квітня 2020 р. № 329” (далі ? постанова), якою урегульовано питання отримання допомоги на дітей фізичним особам ? підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, з числа осіб, які:

згідно законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пенсіонери та особи з інвалідністю);

зареєструвались як фізичні особи ? підприємці у січні-березні 2020 року.

Звертаємо увагу, що допомога на дітей зазначеним особам, які звернулись за її призначенням у травні-червні 2020 року, призначається та виплачується, починаючи з травня 2020 року.

При цьому зазначені особи при зверненні за допомогою на дітей не надають довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7).

Водночас постановою уточнено право на отримання допомоги на дітей особами, які до березня 2020 року (включно) змінили та перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку, а також встановлено право звернення за допомогою лише одного з батьків (опікунів), з яким проживає дитина.