Новини Золочівщини
18:52, 20 березня 2020
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У Львові виявили перший випадок коронавірусу

 У Львові підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив міський голова Андрій Садовий. Відомо, що вірус виявили у мешканця Львова, 1950 року народження, що 13 березня повернувся з Німеччини. Інформацію про підтверджений випадок надав головний лікар інфекційної лікарні Львова Сергій Федоренко. Хворий здав аналізи у приватній клініці, після чого їх відправили на діагностику у Київ. Результат виявився позитивним. Чоловіка госпіталізують до Львівської обласної інфекційної лікарні. Поліція встановлює контактних осіб.
У Львові виявили перший випадок коронавірусу
Gazeta
Фото: НУС
У Львові підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив міський голова Андрій Садовий.
Відомо, що вірус виявили у мешканця Львова, 1950 року народження, що 13 березня повернувся з Німеччини. Інформацію про підтверджений випадок надав головний лікар інфекційної лікарні Львова Сергій Федоренко.
Хворий здав аналізи у приватній клініці, після чого їх відправили на діагностику у Київ. Результат виявився позитивним.
Чоловіка госпіталізують до Львівської обласної інфекційної лікарні. Поліція встановлює контактних осіб.
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