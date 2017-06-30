Новини Золочівщини 18:52, 20 березня 2020 387 0 У Львові виявили перший випадок коронавірусу

У Львові підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив міський голова Андрій Садовий. Відомо, що вірус виявили у мешканця Львова, 1950 року народження, що 13 березня повернувся з Німеччини. Інформацію про підтверджений випадок надав головний лікар інфекційної лікарні Львова Сергій Федоренко. Хворий здав аналізи у приватній клініці, після чого їх відправили на діагностику у Київ. Результат виявився позитивним. Чоловіка госпіталізують до Львівської обласної інфекційної лікарні. Поліція встановлює контактних осіб.

Gazeta Фото: НУС

У Львові підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Про це в офіційному Телеграм-каналі повідомив міський голова Андрій Садовий.

Відомо, що вірус виявили у мешканця Львова, 1950 року народження, що 13 березня повернувся з Німеччини. Інформацію про підтверджений випадок надав головний лікар інфекційної лікарні Львова Сергій Федоренко.

Хворий здав аналізи у приватній клініці, після чого їх відправили на діагностику у Київ. Результат виявився позитивним.

Чоловіка госпіталізують до Львівської обласної інфекційної лікарні. Поліція встановлює контактних осіб.

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