Новини Золочівщини
22:47, 18 квітня 2020
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Великоднє привітання від Олега Дуди

Великоднє привітання від Олега Дуди
Gazeta
Фото: НУС

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
У це світле та величне християнське свято Великодня бажаю усім миру та злагоди. Нехай світло Воскреслого Христа осяє увесь світ і нашу Україну. Хай принесе воно людям надію, радість і щастя. Щоб усі незгоди та печалі відступили від нашого спільного дому і у ньому запанував мир та злагода.
Не варто журитися, що проводимо цей величний день у своїх домівках, адже Воскресіння Христове – це свято безсмертної душі кожного віруючого християнина. Тому святкуймо його мудро, аби берегти себе і рідних від хвороб і негараздів.
Миру й здоров’я усім нам!
 
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
 
 Олег Дуда
 
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