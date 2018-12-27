Великоднє привітання від Олега Дуди

ХРИСТОС ВОСКРЕС!У це світле та величне християнське свято Великодня бажаю усім миру та злагоди. Нехай світло Воскреслого Христа осяє увесь світ і нашу Україну. Хай принесе воно людям надію, радість і щастя. Щоб усі незгоди та печалі відступили від нашого спільного дому і у ньому запанував мир та злагода.Не варто журитися, що проводимо цей величний день у своїх домівках, адже Воскресіння Христове – це свято безсмертної душі кожного віруючого християнина. Тому святкуймо його мудро, аби берегти себе і рідних від хвороб і негараздів.Миру й здоров’я усім нам!Христос Воскрес! Воістину Воскрес!Олег Дуда