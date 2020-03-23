Як повідомляє Золочівська райдержадміністрація, рятувальники Золочівщини отримали спеціальну аварійно-рятувальну машину середнього типу (САРМ-С) на базі Volkswagen Crafter 35.

Цей транспортний засіб, вартість якого близько 6 млн. грн. переданий нашим рятувальникам ГУ ДСНС України у Львівській області.

Авто обладнане сучасним гідравлічним, електричним, пневматичним обладнанням, ношами для перенесення постраждалих, засобами освітлення та стабілізації аварійних об’єктів, місткістю – 7 осіб. Автомобіль призначений для оперативного реагування та виконання завдань за призначенням під час проведення ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод, першочергових аварійно-рятувальних робіт, організації зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Такого класу транспортних засобів на Львівщині є два, один з яких у Золочеві.