Новини Золочівщини
Нашої допомоги потребує Віталік Солтівський
У неділю, 1 березня 2020 року, з 15 год. 30 хв. у фойє Золочівського районного Народного дому, перед концертом гурту «Антитіла» відбудеться благодійний ярмарок, під час якого волонтери збиратимуть кошти на лікування Віталіка Солтівського. На лікування хлопчика необхідна велика сума – близько 100 тисяч доларів. Волонтери підготували для відвідувачів багато цікавого: – виставку-продаж картин художників; – вироби ручної роботи відомих майстрів Золочівщини; – набори шапок та шаликів; – консультації косметологів та візажистів; – експрес-макіяжі та зачіски; – фото на згадку від професійного фотографа на фоні ексклюзивної фотозони; – безпрограшна лотерея для дітей з чудовими призами та багато інших цікавинок; – продаж домашньої випічки Номер картки: Приватбанк: 5168742238393304 І. Б. Солтівська (мама). Для
У неділю, 1 березня 2020 року, з 15 год. 30 хв. у фойє Золочівського районного Народного дому, перед концертом гурту «Антитіла» відбудеться благодійний ярмарок, під час якого волонтери збиратимуть кошти на лікування Віталіка Солтівського.
На лікування хлопчика необхідна велика сума – близько 100 тисяч доларів.
Волонтери підготували для відвідувачів багато цікавого:
– виставку-продаж картин художників;
– вироби ручної роботи відомих майстрів Золочівщини;
– набори шапок та шаликів;
– консультації косметологів та візажистів;
– експрес-макіяжі та зачіски;
– фото на згадку від професійного фотографа на фоні ексклюзивної фотозони;
– безпрограшна лотерея для дітей з чудовими призами та багато інших цікавинок;
– продаж домашньої випічки
Номер картки:
Приватбанк: 5168742238393304 І. Б. Солтівська (мама).
Для платежів у євро: 5168742238393650.
IBAN: UA393052990000026204883728041.
Для платежів у доларах США: 4149629387220825.
IBAN: UA143052990000026208883378185.
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