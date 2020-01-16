Новини Золочівщини 15:07, 27 лютого 2020 274 0 Нашої допомоги потребує Віталік Солтівський

У неділю, 1 березня 2020 року, з 15 год. 30 хв. у фойє Золочівського районного Народного дому, перед концертом гурту «Антитіла» відбудеться благодійний ярмарок, під час якого волонтери збиратимуть кошти на лікування Віталіка Солтівського. На лікування хлопчика необхідна велика сума – близько 100 тисяч доларів. Волонтери підготували для відвідувачів багато цікавого: – виставку-продаж картин художників; – вироби ручної роботи відомих майстрів Золочівщини; – набори шапок та шаликів; – консультації косметологів та візажистів; – експрес-макіяжі та зачіски; – фото на згадку від професійного фотографа на фоні ексклюзивної фотозони; – безпрограшна лотерея для дітей з чудовими призами та багато інших цікавинок; – продаж домашньої випічки Номер картки: Приватбанк: 5168742238393304 І. Б. Солтівська (мама). Для

Gazeta Фото: НУС

У неділю, 1 березня 2020 року, з 15 год. 30 хв. у фойє Золочівського районного Народного дому, перед концертом гурту «Антитіла» відбудеться благодійний ярмарок, під час якого волонтери збиратимуть кошти на лікування Віталіка Солтівського.

На лікування хлопчика необхідна велика сума – близько 100 тисяч доларів.

Волонтери підготували для відвідувачів багато цікавого:

– виставку-продаж картин художників;

– вироби ручної роботи відомих майстрів Золочівщини;

– набори шапок та шаликів;

– консультації косметологів та візажистів;

– експрес-макіяжі та зачіски;

– фото на згадку від професійного фотографа на фоні ексклюзивної фотозони;

– безпрограшна лотерея для дітей з чудовими призами та багато інших цікавинок;

– продаж домашньої випічки

Номер картки:

Приватбанк: 5168742238393304 І. Б. Солтівська (мама).

Для платежів у євро: 5168742238393650.

IBAN: UA393052990000026204883728041.

Для платежів у доларах США: 4149629387220825.

IBAN: UA143052990000026208883378185.

У неділю, 1 березня 2020 року, з 15 год. 30 хв. у фойє Золочівського районного Народного дому, перед концертом гурту «Антитіла» відбудеться благодійний ярмарок, під час якого волонтери збиратимуть кошти на лікування Віталіка Солтівського.На лікування хлопчика необхідна велика сума – близько 100 тисяч доларів.Волонтери підготували для відвідувачів багато цікавого:– виставку-продаж картин художників;– вироби ручної роботи відомих майстрів Золочівщини;– набори шапок та шаликів;– консультації косметологів та візажистів;– експрес-макіяжі та зачіски;– фото на згадку від професійного фотографа на фоні ексклюзивної фотозони;– безпрограшна лотерея для дітей з чудовими призами та багато інших цікавинок;– продаж домашньої випічкиНомер картки:Приватбанк: 5168742238393304 І. Б. Солтівська (мама).Для платежів у євро: 5168742238393650.IBAN: UA393052990000026204883728041.Для платежів у доларах США: 4149629387220825.IBAN: UA143052990000026208883378185.

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