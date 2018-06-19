В моїх піснях – моє життя

14 лютого у Золочівському районному Народному домі відбудеться концерт Іллі Найди. Ми запросили співака до розмови. – Іллє, твоєю творчістю захоплюються люди різних поколінь… Як школярки, так і їх матусі… Думаю, секрет в тому, що пісні – надзвичайно щирі, душевні… Ти пишеш їх серцем. А коли, як давно ти відкрив свій талант? Що вперше надихнуло? – Перша пісня, яку я написав, називається «Білі квіти». Починалося все з навчання в університеті. Нові знайомства, події, почуття, зміна обстановки – це все і надихнуло на написання пісень. – Хто були першими поціновувачами твоїх творінь? Чи доводилося чути критику? – В перші часи я не давав їх слухати нікому. Це вже потім, коли почав грати на весіллях, виконав одну із них. І так люди почали розпитувати, цікавитись, хто автор. Критика була і буде – це нормально. Я не маю на

14 лютого у Золочівському районному Народному домі відбудеться концерт Іллі Найди. Ми запросили співака до розмови.



– Іллє, твоєю творчістю захоплюються люди різних поколінь… Як школярки, так і їх матусі… Думаю, секрет в тому, що пісні – надзвичайно щирі, душевні… Ти пишеш їх серцем. А коли, як давно ти відкрив свій талант? Що вперше надихнуло?

– Перша пісня, яку я написав, називається «Білі квіти». Починалося все з навчання в університеті. Нові знайомства, події, почуття, зміна обстановки – це все і надихнуло на написання пісень.

– Хто були першими поціновувачами твоїх творінь? Чи доводилося чути критику?

– В перші часи я не давав їх слухати нікому. Це вже потім, коли почав грати на весіллях, виконав одну із них. І так люди почали розпитувати, цікавитись, хто автор. Критика була і буде – це нормально. Я не маю на меті, щоб пісня сподобалась всім, я просто пишу так, як відчуваю.

– Деякі твої тексти сповнені любов’ю до села, такі ностальгійні… Розкажи про своє дитинство. Наскільки відомо, ти із Старого Самбора. А де ти проводив канікули? Чи справді дитячі спогади пов’язані з якимось селом?

– Я народився і виріс у селі Велика Лінина Старосамбірського району. І саме про це місце в мене найкращі спогади з дитинства. У вашій газеті не вистачить сторінок, щоб про все написати.

– Неможливо не згадати твої пісні про кохання. Слухачам було б цікаво дізнатися, чи вони автобіографічні. І чи зараз твоє серце зайняте.

– Мої пісні – це я! Це те, що я відчуваю, переживаю, хочу або не хочу. Так, в моїх піснях – моє життя. Моє серце завжди кимось або чимось заняте, але має ще багато місця для нового.

– Які виконавці подобались тобі в шкільні роки? А кого зі співаків, гуртів ти

поважаєш зараз?

– Не люблю «підлизуватись» (є таке слово). Слухаю усе і різне, залежно від настрою.

– Якби ти не став артистом, то був би… Продовжи речення.

– Був би тим, ким був завжди!

– Як любиш проводити вільний час? Надаєш перевагу активному чи пасивному відпочинку?

– У вільний час люблю побути на самоті, але такого тепер майже не буває. – Нарешті, найважливіше питання. Як досягти успіху? Де брати сили і натхнення? Які якості потрібні, щоб долати перепони на шляху? Твої поради можуть стати в пригоді тим, хто стоїть на порозі самостійного життя.

– Як досягти успіху, я не знаю. Треба просто робити те, що любиш, з тими людьми, яких любиш, от і все.

– Дякую за щиру розмову. Хай щастить тобі у всіх сферах!

– Навзаєм, всього доброго Вам і читачам!



Розмовляла Ірина Гирило