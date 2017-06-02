Новини Золочівщини
22:05, 07 лютого 2020
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Вітання для директора Золочівської ДЮСШ Бориса ЛІСОВИКА

 
Вітання для директора Золочівської ДЮСШ Бориса ЛІСОВИКА
Gazeta
Фото: НУС

Вітання для директора Золочівської ДЮСШ Бориса ЛІСОВИКА

 

Вітання для директора Золочівської ДЮСШ Бориса ЛІСОВИКА

 

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