Новини Золочівщини 22:05, 07 лютого 2020 143 0 Вітання для директора Золочівської ДЮСШ Бориса ЛІСОВИКА Gazeta Фото: НУС Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: Дворовий футбол 02.06.17, Новини Золочівщини Боксери змагались на новому рингу 02.06.17, Новини Золочівщини 18 грудня у Львові в манежу СКА відбулась першість Львівської ДЮСШ-10 з сер ... 02.01.15, Спорт Першість відділення боксу Золочівської ДЮСШ 02.01.15, Бокс