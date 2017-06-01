Боксери змагались на новому рингу

nus.in.ua, 2 червня 2017, 16:42

24 травня 2017 р. на новому боксерському рингу відбулась першість відділення боксу Золочівської ДЮСШ, присвячена пам‘яті Героїв та Дню міста Золочева. У своїх вагових категоріях І місце посіли Андрій Васечко, Віталій Сивак, Ігор Леськів, Максим Красносельський, Віталій Наконечний, Богдан Мартинишин, Олег Пандус, Юрій Ходик, Святослав Гаврилів, Ігор Роблик, Павло Чернолевський, Ігор Попадюк. ІІ місце зайняли Юрій Гладчук, Артур Вівчар, Віталій Гладун, Святослав Дудін, Віталій Васечко, Михайло Карплюк, Павло Чорнолевський.

Усі переможці та призери змагань нагороджені дипломами Золочівської ДЮСШ. Нагородження проводили: голова громадської організацій шанувальників боксу Золочівщини Олександр Радовець, директор Золочівської ДЮСШ Борис Лісовик, заступник директора спортивної школи Євген Завальнюк. Готувили боксерів до змагань тренери-викладачі відділення боксу ДЮСШ: Семен Брагін, Віктор Мізерний.