Випуск кінологів

nus.in.ua, 14 листопада 2019, 16:31

Військовослужбовці строкової служби з усієї країни понад три місяці опановували спеціальність кінолога у Навчальному центрі. Історією своєї служби з нами поділився один з кращих за рейтингом навчання - солдат Назарій Яцишин, з військової частини 3027, що дислокується у місті Вишгород.

Отримавши освіту за спеціальністю комп’ютерні технології Назарій працював викладачем у Коломийському індустріально-педагогічному технікумі та викладав студентам інформатику, інформаційні технології та комп’ютерну графіку. Однак коли настав час – він без вагань обрав службу в Національній гвардії України.

«Я вважаю, якщо ти за щось берешся, то потрібно зробити максимум, аби з того був якийсь толк. Коли тільки призвався я дізнався, що є можливість займатись кінологією. І хоча це для мене була абсолютно незнайома спеціальність, вже ж попросив мене туди направити. Я дуже люблю собак і завжди мріяв завести власну. Тому дуже зрадів, що поїду до Навчального центру. Тут я познайомився з своїм вихованцем – німецькою вівчаркою по кличці Амур. Знаєте, насправді я так прив’язався до свого підопічного за ці місяці, що готовий був його забрати з собою. І зараз для себе я вже остаточно вирішив, що по прибуттю додому заведу собаку» – ділиться гвардієць.

На запитання яким породам віддаватиме перевагу у виборі собі друга Назарій розповідає: «Я обиратиму серед трьох порід: німецька вівчарка, лабрадор і малінуа. Кожна з них має свої переваги. До речі, малінуа для мене були справжнім відкриттям – вони дуже цікаві і жваві, а також дуже добре піддаються дресируванню. У слідовій роботі по пошуку зловмисника вони показують дуже гарні результати. А взагалі має значення навіть темперамент собаки. Так-так, – посміхається хлопець – сангвініки краще для пошуку, а от флегматики краще застосовувати, наприклад, на взводних опорних пунктах».

Про період проведений у Навчальному центрі в хлопця залишились тільки хороші спогади: «Я справді дуже радий, що тут навчався. Я зустрів багато нових друзів і, головне, отримав цінні знання, бо наші викладачі, то люди, які самі є переможцями міжнародних чемпіонатів. Розумієте, вони не просто нас навчали, вони справді допомогли нам як кінологам краще розуміти собаку, і відповідно – краще її дресирувати».

Після випуску військовослужбовці фотографуються на згадку і роз’їдуться у військові частини, щоб уже там виконувати службово-бойові завдання разом з своїми чотирилапими підопічними.





Текст і фото

Юлії ФАЙЧУК

