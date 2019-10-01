Інтерв'ю із солісткою гурту "Один в каное" Іриною ШВАЙДАК

nus.in.ua, 16 жовтня 2019, 21:30

20 жовтня у Золочеві відбудеться концерт гурту «Один в каное». Золочів’яни з нетерпінням очікують на цю подію, адже вокалісткою гурту є наша землячка Ірина Швайдак. Квитки на концерти «Один в каное» зазвичай розпродаються задовго до початку туру, хоч гурт рідко з’являється у телевізорі, не друкує своїх облич на афішах та не знімається у кліпах.

Дебютний кліп гурту зібрав мільйон переглядів приблизно за місяць.

– Ірино, за останні два роки гурт «Один в каное» набув особливої популярності. Це щось змінило у вашому житті?

– Не можу назвати це зміною лише останніх років. Моє життя набуло нового змісту з моменту створення нашого гурту десять років тому. Тоді я по-справжньому зрозуміла, що таке зустріти своїх однодумців і мати змогу рухатись не в невідомому, чи стереотипному напрямку, який молодим людям часто нав'язує оточення, а йти своїм власним шляхом.

Ми, музиканти, завжди знаходимось всередині процесу, тож нам важко зрозуміти, як сприймають і бачать наш гурт люди і як змінюється це бачення з року в рік. Моє життя повільно та поступово набуває обрисів і мені це подобається. З досвідом я помітила, що такий плавний і повільний зріст є цілком органічним для мене, тому-що я встигаю проаналізувати усі свої дії, винести уроки з різних ситуацій і залишитись самою собою.

– Які зміни відбулись у самому гурті?

– Спочатку з нами грало набагато більше музикантів, потім число скоротилось до трьох, коли в гурт прийшла нова барабанщиця. Кілька років тому у нас знову змінився барабанщик. Наповнення гурту час до часу зазнає змін так само, як і звучання – зараз воно стало менш акустичним, додались електронні нотки та класична барабанна установка. Проте головним завданням для нас у цих експериментах є не втратити камерність, що властива нашому гурту.

– Нещодавно вийшов перший відеокліп на пісню «У мене немає дому». Розкажіть про це детальніше.

– Ми дуже тішимось, що у нас з'явилась така робота, адже в Україні нелегко знайти професіонала, який вміє добре працювати з графікою, за допомогою якої можна вміло перенести на екран цілий уявний світ. Відео передає емоції пісні очима режисера кліпу з Запоріжжя, Володимира Власенка. Для нас це ціла історія, короткий фільм про пошуки маленьким хлопчиком власного дому. Після виходу кліпу ми отримали велику кількість відгуків від людей, які втратили свій дім під час війни на Сході, тому для нас він є дуже цінним.

Більш того, відеоробота продовжує брати активну участь не лише в музичному світі, але й у світі кіно. Зокрема кліп увійшов до програми кількох кінофестивалів і вже встиг завоювати свій перший приз за кращу анімацію на кіноконкурсі в Португалії.

– Ірино, поділіться спогадами про Золочів, адже тут пройшло ваше дитинство…

– Пригадую, що з дитинства мене оточувала гарна природа: я виросла на вулиці неподалік стародавнього замку в оточенні саду, квітів, будиночків на деревах, старовинних пам’яток, які в юному віці набувають ще більшої чарівності, обростають легендами та вигаданими історіями, які хочеться досліджувати та відкривати. Думаю, такий навколишній простір сформував в мені романтичне сприйняття світу.

Моє рідне місто дало мені поштовх шукати чогось поза межами нього самого, але, разом з тим, досі приймає мене кожного разу, коли я повертаюсь до своїх рідних, які тут живуть.

– Лише один вірш для гурту написав Іван Франко, всі решту ви пишете самі. Чому ви вибрали саме цей вірш Франка? Хто чи що надихає вас на створення нових пісень?

– Це не єдиний вірш, авторство якого не належить мені, проте найбільш відомий серед наших слухачів. Пісня «Човен» виникла не навмисно: колись у Львові проходив фестиваль «Франкофест» і однією з умов виступу на ньому було прохання покласти на музику якусь із поезій Івана Франка. Ми подумали, що вірш «Човен» співзвучний із назвою нашого гурту, тому обрали саме його.

Та загалом такі пісні – це радше вийняток, аніж правило. Мені цікавіше писати власні тексти зрозумілою мені мовою, від цього отримую найбільше задоволення.

– Які маєте плани на майбутнє?

– У наших найближчих планах видати довгоочікуваний другий альбом в студійній якості та виділити час на створення аранжування разом зі струнним квартетом, яке плануємо представити вже навесні. Попри це плануємо поїхати в невеликий європейський тур вже цієї осені.

– Чи очікуєте від концерту у Золочеві якоїсь особливої емоційності, адже це ваше рідне місто?

– Я трохи хвилююсь перед кожним нашим концертом. Ми ніколи не виступали в Золочеві і я досі не знаю, чи є в моєму рідному місті поціновувачі творчості «Один в каное». Тур містечками України, який досі триває і в контексті якого запланований концерт у Золочеві, є для нас своєрідним експериментом. Ми вже звикли виступати у великих містах і нам цікаво і трепетно кожного разу зустрічатись з новою авдиторією. Я дуже ціную такі моменти.





Розмовляла

Анастасія ДОМАРЕЦЬКА