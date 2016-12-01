Берегти пам’ять про отця Маркіяна для майбутніх поколінь

nus.in.ua, 20 вересня 2019, 22:43

Більше місяця золочів’яни перебували в очікуванні величної події Галичини, яка мала відбутись у нашому місті. І ось цей день настав. 15 вересня Шашкевич Фест зібрав велелюдну спільноту для вшанування світлої пам’яті отця Маркіяна Шашкевича. На площі перед храмом Воскресіння Господнього, вулиці Маркіяна Шашкевича розгорнув свою роботу Книжковий дворик. Поруч митці розкладають свої витвори мистецтва: картини, вироби з дерева, соломи, скла, глини... Мисткиня Віра Олеш згуртовує навколо себе жінок. Вона проводить майстер-клас із хусткування. Барвисті й однотонні жіночі хустки, в яких представлений чи не кожен куточок нашої України, несуть символічний, сакральний зміст, котрий, здається, відомий тільки пані Вірі. Усім охочим майстриня пов’язує хустини за давніми зразками, а також розповідає про традиції хусткування в різних областях України, значення цього головного убору та про символізм хустки. А ви знали, що за тим, як замотана хустка у жінки, можна чітко було прочитати її соціальний статус?.. А в залі, де Каменяр читав «Мойсея», вже розпочалась Книжкова толока. Розпочала її поетеса Катерина Тихонова, котра привітала гостей і запросила до слова натхненницю Книжкової толоки Любов Хомчак. А далі були зустрічі із багатьма відомими українськими письменниками. Майстри слова презентували свої видання, говорили про дослідження життя і творчості Маркіяна Шашкевича, читали вірші, уривки з творів, дарували книги... Серед письменників – Любов Хомчак, Марія Чумарна, Наталія Тріщ, Лана Перлулайнен, Любов Відута, Андрій Содомора, Богдан Пастух, Оксана Кришталева, Сергій Синюк, Мирослава Милян, Леся Кічура, Олександр Брацлавець, Марія Брацлавець, Людмила Пуляєва, Ольга Кіс, Ірина Білінська (Кривень), Єва Тоцька, Галина Міколяш, Ірина Гирило... А далі отець Маркіян зібрав золочів’ян та гостей міста на площі Вічевій. Саме тут священики відслужили спільну службу. Отець Августин звернувся до громади: – Візія кожного священика є пророчою. Отець Маркіян проводив своїх парафіян дорогою віри до Бога і одним із перших звернувся до народу рідною українською мовою. Для нас сьогодні це звичайна річ, а колись було не так. Маркіян Шашкевич разом зі своїми однодумцями боролись за те, щоб українська мова звучала не тільки у селах, а ставала такою мовою, яка об’єднує навколо себе людей і творить націю. Серед почесних гостей свята – Володимир Шовкошитний, письменник, видавець, котрий не просто приїхав на свято, а з презентацією перевиданої «Русалки Дністрової». Також на площі відбулась посвята книги – першої «Читанки для діточок в народних училах руських», котру виготовили з дерева майстри Петро Дмитрович Леськів, Володимир Іванович Крупа та учні Золочівського професійного ліцею. Окрім того, у рамках «Шашкевич Fest» відбувся велозаїзд до музею Шашкевича, виступи хорів і творчих талантів, поетичний батл та квест «Стежками М. Шашкевича»... А в центральній частині міста все відбувалось, немов у вулику... Тут ліплять глечики, тут тчуть глинянські килими, там виготовляють листівку в техніці лінорит, там вчаться прошивати книгу, а там... Майстри зі Львова Наталія Харів та Володимир Мартинович в традиціях слов’янської рукописної книги на левкашеній дошці, фарбами, виготовленими на основі мінеральних пігментів та яєчного жовтка, так, як це робили монахи сотні років тому, вчать малечу і дорослих малювати буквицю. Навпроти розташувалась свічкова майстерня, поруч вчаться малювати картини на склі. Малеча займається витинанкою, квілінгом, виготовляє браслети. А ось гурт чоловіків почимчикував ласувати кулешем та іншими смаколиками української кухні. А там дівчата роблять фото біля тематичної фотозони... Вихованці секції української літератури Золочівської Малої академії наук, учні 8-9 класів Шпиколоського НВК разом із вчителем Марією Рибкою розділили радість торжества і вшанували світлу пам’ять митця. Дев’ятикласниця Марія Коваль, у розмові наголосила: «Ми пишаємося, що у нашому краю народився, жив, творив і боровся Великий Будитель Галичини». Акордом стали слова: «Хай світить з Підлисся яскрава зоря на всю Україну!». Авторські рядки «Йдемо до Тебе, Маркіяне!» піднесено прозвучали з уст учениці 8 класу Оксани Гайдар. Приємні враження залишила «Читанка для діточок» М. Шашкевича. А тим часом на міській сцені нове дійство – дефіле «Вишиванка моєї сім’ї». Золочівці демонструють найкращі вишиванки, що є в їхніх скринях. Нові сучасні і зовсім старі, котрі носили в їхньому роду здавна. Серед учасниць – хоч маленька, але відома вже модель Амелія Левенець-Дворянська. Вона вийшла на подіум у вишитій сукні, яке теж має для неї особливе значення. Сукню-вишиванку ручної роботи їй подарував міський голова Золочева Ігор Гриньків з нагоди Дня міста за здобуті титули у всеукраїнських конкурсах краси і моделінгу, та за те, що з гордістю представляє місто Золочів на подіумах нашої прекрасної країни. І ось настала мить урочистого відкриття свята. На сцені міський голова Золочева Ігор Гриньків, поважні гості, організатори. У вітальному слові з нагоди фестивалю міський голова Золочева Ігор Гриньків нагадав, що перший пам’ятник Маркіяну Шашкевичу був встановлений у Львові у 1966 році. Але простояв він лише 8 днів, оскільки радянська влада не могла дозволити, щоб у центрі Львова міг стояти пам’ятник духовній особі. «Вони як злодії у ніч з 24 серпня на 25 його знесли і перенесли на Личаків», – зазначив міський голова Золочева. За його словами, «коли Міністерство культури оголосило конкурс і назвало його «Малі міста – великі враження», у Золочева не було жодного сумніву, що подавати на цей конкурс. Те, що пов’язане з Шашкевичем». На завершення виступу Ігор Гриньків побажав присутнім гарних вражень від фестивалю. Вітав присутніх народний депутат України Андрій Кіт, котрий з гордістю називає Золочів рідним містом, в якому живе, і щиро зичив усій громаді й надалі бути такою згуртованою, об’єднаною в любові до рідного краю та берегти пам’ять про отця Маркіяна Шашкевича для майбутніх поколінь. Заступник виконавчого директора Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Леся Депко у своєму виступі нагадала про те, що саме Асоціація міст України була серед ініціаторів конкурсу «Малі міста – великі враження», забезпечила супровід конкурсу та взяла участь у відборі проектів у складі експертної ради при Мінкультури. Також Леся Депко зачитала золочів’янам вітання від Асоціації міст України, у якому, зокрема, прозвучало побажання, щоб цей фестиваль став щорічним. Також привітали громаду заступник директора Бережанського краєзнавчого музею Микола Проців та заслужений працівник культури Борис Рибак. А далі лунало величне Слово отця Маркіяна із вуст народного артиста України Святослава Максимчука. В цей день організаторам свята вдалось поєднати середину ХІХ і першу половину ХХІ століття так, щоб і традицію, старовину не загубити, і сучасну молодь захопити. Родзинкою заходу стала концертна програма за участю відомих виконавців – гурт «Мері», Paulman, Аркадій Войтюк, Мята. Незабутні враження залишило в серцях і дорослих і дітей лазерне шоу «Разом к світлу, други жваві!». Ну і, звісно, на завершення – сучасна шоу-дискотека «Дайте руки, юні други» за участю go-go-dancers та топ-ведучих. Насправді свято вдалось на славу. Долучилось до цього чимало людей та чимало організацій. Неймовірна вдячність усім волонтерам та представникам Золочівського осередку Католицького скаутства Європи, котрі координували роботу учасників, допомагали та водночас залишались непомітними. Очевидно, що розповідати про учасників та події Шашкевич Фест ми продовжимо в наступних номерах нашого часопису. Зазначу лиш, що Шашкевич Фест має намір перерости у щорічний фестиваль і Золочів вже розпочав підготовку до фестивалю, що відбудеться у наступному році.



Леся ГОРГОТА



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