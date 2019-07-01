Війна мажоритарників на 123-му окрузі: відкрито ТРИ кримінальні провадження

nus.in.ua, 10 липня 2019, 15:55

Зрізають і крадуть банери, зривають всю агітацію партії "Голос”, розбивають сітілайти! Проти кандидата від Голосу по 123 одномандатному виборчому окрузі Тараса Чолія ведеться тотальна війна. За результатами зафіксованих порушень поліція відкрила вже ТРИ кримінальні справи.



Сьогодні вночі у м. Миколаєві розбили сітілайти з агітацією Тараса Чолія, які розмістили тут буквально днями. Кожного дня агітатори повідомляють: всю візуальну продукцію - наклейки, плакати, запрошення на зустрічі - зачищають по всіх населених пунктах відразу після того, як її розмістили.



Крім того, всі попередні тижні кампанії по всіх трьох районах, навіть у найдальших селах, щоночі невідомі тотально зрізають і крадуть всі банери кандидата до Верховної Ради від Голосу.



"Стара політика діє старими методами. Проти мене кидають цілі банди і хмару ботів в соцмережах. Нас бояться. Мені перекрили доступ у найрейтинговіші газети та сайти, ми знаємо про факти, коли журналістам, які не бояться з нами офіційно співпрацювати, "радять” не писати про мене. Всі агітматеріали нищать - навіть на торці стіни, на рівні 3-го поверху зрізають моє прізвище, залишають ім’я. Бо в нас є опонент з таким самим іменем, голова партії "Укроп”. Я не знаю, хто і навіщо це робить. Але знаю, що, за даними соціології, ми обоє є лідерами на сьогодні”, - зазначає кандидат від "Голосу” Тарас Чолій.



Сьогодні від самого ранку у Миколаєві працює слідчо-оперативна група поліції. До правоохоронних органів Тарас Чолій звертається не вперше. Раніше він повідомляв про зникнення і знищення десятків банерів, підробку особистої пошти і поширення від його імені компроментуючих матеріалів проти його опонентів.

