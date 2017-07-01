Випускникам коледжу побажали щасливого майбутнього

nus.in.ua, 8 липня 2019, 17:45

27 червня 2019 Золочівський коледж, який 19 травня відсвяткував свою 21 річницю, випустив 94 випускники. У рамках свята урочистою ходою випускники прийшли до площі Незалежності. На площі зібралися прекрасні, як сама юність, дівчата і юнаки – на порозі майбутнього життя.

Багато гарних напутніх слів та побажань було сказано на адресу випускників від отця Юрія Галабуди: «Кілька років тому ви переступили поріг коледжу, ще такі несміливі та невпевнені, а вже сьогодні ви стоїте перед нами усміхнені, цілеспрямовані та дорослі. Не забувайте, через багато-багато років, зустрівши свого викладача, сказати дякую за те, що вкладали у вас душі, за те, ким ви стали».

Помолившись з батьками та рідними за щасливу долю та вдалий старт у поступленні до вищих навальних закладів, побажання отця доповнив директор коледжу Ярослав Євгенович Жулин.

«Ми завжди в своїй роботі наголошуємо випускникам словами Апостола Павла: «Використовуйте час, бо дні лукаві!». І сьогодні ви отримаєте атестати як результати своїх зусиль. Насамперед хочу подякувати батькам, які співпрацювали з нами, подякувати випускникам, що обрали декілька років тому наш навчальний заклад. Бажаю вам доброї дороги, радості, здоров’я. Не забувайте своїх викладачів!», – побажав Ярослав Євгенович, розпочавши церемонію вручення атестатів.

Привітати випускників коледжу приїхав фіналіст шоу «Голос країни» Назар Савко, виконавши для них відомі українські пісні «Водограй», «Ой, чий то кінь стоїть», «Лента за лентою», «Червона рута», змусивши випускників танцювати та підспівувати.

Немало побажань та слів подяки лунало зі сцени від кураторів, батьків та самих випускників. «Нам ніколи не вистачало слів, щоб висловити свою повагу і захоплення нашими викладачами. Ви розумні, чесні, талановиті, терпеливі, мудрі та добрі. Хочу висловити слова подяки нашим кураторам та викладачам. Це ті люди, які завжди підтримували, допомагали та зробили великий внесок у наш розвиток. Розвиток як особистостей та зміцнення нашого характеру. Ми з цікавістю сприймали кожне ваше слово. Спасибі вам за увагу до кожного студента та за створення комфорту на лекціях. Зараз я розумію, що згадуватиму цей час зі сльозами та приємними емоціями. Люблю вас і бажаю щастя!», – звернулась до присутніх випускниця Божена Волинець.

На такій емоційній та щасливій ноті ще один випускник – Олег Габрієль– виконав пісню, щоб випускники востаннє мали змогу станцювати зі своїми викладачами.





Мар'яна БОЙКО

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