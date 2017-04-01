Лави з білими лебедями – біля фонтану

nus.in.ua, 5 липня 2019, 15:30

Золочів постійно дивує. У нашому місті є чимало ексклюзивних речей, котрі є лише у нас. І мова не лише про пам’ятки архітектури, а й про елементи благоустрою. А зараз у нашому місті буде встановлено брендові» лави. Детальніше розповідає Ігор ГРИНЬКІВ міський голова Золочева:

– Місто відроджується і це тішить усіх городян. Разом ми створюємо зони комфорту, відпочинку, передусім це – міський парк, сквери. Коли багато роботи, то в народі кажуть, що роботи непочатий край, але добре, що в нас вже багато зроблено, але я не хочу заспокоювати золочів’ян. Тільки колективним розумом та посильною працею ми створимо Золочів в якому хочеться жити, який захоплює і манить. Акцентую на праці. Пам’ятаємо мудрість книги приповістей Соломонових, про те, що лінивство веде до злиднів. Добрим прикладом спільної праці слугує відновлення скверу ім. Самійла Зборовського, що навпроти поліклініки. Пам’ятаємо, як за допомогою успішного підприємця Сергія Вереди запрацював фонтан, який золочів’яни називають «Гуси-лебеді». А вже цього року завдяки фінансовій підтримці наших підприємців, чий бізнес розташований поруч із сквером (прізвища усіх ми опублікуємо згодом. – авт.). Проект з реконструкції скверу ім. Зборовського переміг у конкурсі мікропроектьів місцевого розвитку Львівської обласної ради. Роботи з благоустрою скверу ще не завершені, але вдовж алей виконано замощення під паркові лави. Архітектор міста Роман Кушнір вважає, що лави у цьому сквері мають бути особливими. І внаслідок конструктивних дискусій є відлиті з металу лави, на боковинах яких зображено білих лебедів, як на фонтані.

Насамперед, відомий різьбяр по дереву Микола Бондарчук виготовив з дерева макети боковинок лав для нашого скверу. За сприяння Маркіяна Шмигельського у місті Дубно на ливарному виробництві Товариства «Ісполін» виготовлено форму для відливу цих лав і вона, ця форма, є власністю громади Золочева. Ливарники ТзОВ «Ісполін», котре очолює дуже відповідальний керівник Микола Цимбалюк, відлили боковини нашої першої експериментальної лави для скверу Зборовського. А довершила справу відома золочівська художниця Оксана Кирилова, котра майстерно розфарбувала лаву. Працівники комунального підприємства змонтують дерев’яні бруски і цей витвір колективної праці – лаву з білими лебедями – зможуть побачити золочів’яни і гості нашого міста. У сквері таких лав має бути більше двадцяти. Залишилось найпростіше – оплатити за виготовлення металевих боковин, а дерев’яні елементи виготовимо самі. Вартість двох боковин на одну лаву становить 3852 гривні. Пропоную бажаючим зробити подарунок для мешканців міста – оплатити виготовлення однієї чи усіх двадцяти лав для скверу ім. Самійла Зборовського. На цих лавах можна буде розмістити пам’ятні таблички, наприклад, «від сім’ї Коваль з нагоди одруження», можливо інші – «від політичної партії Х з нагоди позачергових виборів народних депутатів України та з поваги до мешканців Золочева», замість обклеювання автобусних зупинок, електричних стовпів та фасадів будинків гаслами про зміну нашого життя. Любімо своє місто та змінюймо його на краще.



Леся ГОРГОТА

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