Узурпація влади по-золочівськи

nus.in.ua, 6 грудня 2018, 12:09

Після позачергової сесії Золочівської районної ради, що відбувалась у вівторок, 4 грудня, багатьом депутатам важко було оговтатись. Оговтатись від нахабності, циркувань і зухвалості двох осіб, котрі вирішили, що можуть зігнорувати думку більшості депутатського корпусу. Позачергова сесія Золочівської районної ради була скликана з метою розгляду одного нагального питання – «Про прийняття Звернення депутатів Золочівської районної ради Львівської області до Президента України та Верховної Ради України щодо засудження акту агресії Російської Федерації 25.11.2018р., розірвання дипломатичних відносин і торгівельних зв’язків». Однак, депутат Ігор Цибрій звернувся до головуючого Олега Банаха внести на розгляд сесії питання про висловлення недовіри та відставку заступника голови Золочівської районної ради Андрія Леськіва. Зазначу, що діяв депутат Ігор Цибрій виключно в рамках ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту Золочівської районної ради. Напередодні це звернення підписали 17 депутатів від різних фракцій (для включення у порядок денний сесії потрібно лиш 12 голосів, тобто третину від загального складу ради). Однак, голова Золочівської районної ради відмовився включати це питання в порядок денний сесії. Заступник голови вирішив переконатись у достовірності підписів, що можуть робити лише правоохоронці в рамках проведення слідчих дій. Абсурдно це виглядало, бо депутати, котрі ставили підписи під зверненням, сиділи у сесійній залі. Майже дві години депутати наполягали на включенні питання, апелювали до юриста районної ради. Проте юрист, чи то в силу своєї необізнаності, чи то свідомо вводив депутатів в оману. Говорив про те, що головуючий вправі припинити засідання, коли ситуація некерована. Однак, депутати у залі поводились цілком адекватно і вимагали дотримання регламенту та чинного законодавства. Голова районної ради оголосив перерву, мовляв, треба порадитись із юристом обласної ради, чим лише підсилив питання фаховості юриста районної ради.

А тим часом у сесійній залі появилась поліція, почали підтягуватись боксери, активісти і депутати Єлиховицької сільради (!?). Група-підтримки? Хотіли спровокувати «некеровану» ситуацію? Очевидно, що сподівались на те, що депутати не голосуватимуть за звернення і на фоні палкого патріотизму спровокувати сутички.

Що відповів юрист Львівської обласної ради ми так і не довідались. Після перерви головуючий і далі наполягав на тому, щоб питання недовіри його заступнику не розглядалось на позачерговій сесії. А тим часом Андрій Васильович щось наполегливо нашіптував Олегу Орестовичу. Голова райдержадміністрації Володимир Недзельський не витримав і покинув президію зі словами: «Та ви наговоріться!». І пересів у зал.

До трибуни вийшов заступник голови районної ради Андрій Леськів:

– Давайте говорити про справжні підстави, які сьогодні супроводжують це питання. Давайте я буду відкривати карти і говорити на цілий район.

Про які карти йшлось, і кого мав на увазі Андрій Васильович, так і не сказав. А так грозився. Самі ж депутати дуже хотіли почути і зрозуміти, що мав на увазі заступник голови. Окремі з них припускали, що він хоче розповісти про свої досягнення і здобутки, за які щедро премійований за рахунок податків, сплачених простими громадянами. А, можливо, хотів співставити доходи і видатки свої чи окремих колег?

Голова Золочівської районної ради вирішив також говорити до присутніх не із президії, а вийти за трибуну. Та чомусь його звернення більше нагадувало по тону і по суті ті промови, котрі говорять... Одним словом, або добре, або ніяк. На жаль...

– Мене болить це питання ще з іншого боку. Бо завтра можна змовитись і кого-небудь прибрати іншого, хто мішає, – розговорився Олег Орестович. Нарешті головуючий запропонував підтримати порядок денний в цілому без запропонованого питання і поставив на голосування. Депутати усіх фракцій, за винятком фракції ВО «Свобода», утримались, таким чином давши зрозуміти серйозність своїх намірів. Почались маніпуляції на почуттях патріотизму і нагальності прийняття звернення про засудження російської агресії. Депутати розуміли важливість прийняття звернення, але допустити таку відверту зневагу не могли.

Після тривалих дебатів, нарешті, здавалось, дійшли до компромісу – включити до порядку питання про висловлення недовіри заступнику голови Золочівської районної ради і зробити перерву на 10 хвилин, під час якої провести засідання президії.

На жаль, засідання президії голова Золочівської районної ради не міг провести за станом здоров’я, оскільки у нього піднявся тиск і викликали медиків. Засідання президії проводив Андрій Леськів, котрий пообіцяв депутатам знайти компромат і на них. Депутати наполягли на дотриманні регламенту і продовженні сесії.

Після цієї перерви головуючий вибачився і за станом здоров’я доручив вести засідання Андрію Леськіву. Андрій Васильович одразу оголосив, що вести сесію він не збирається і спробував вийти із залу. Обурені зневагою депутати наголошували на неправомірності його дій. Адже сесія не закрита, перерву у роботі сесії також мали б ставити на голосування. Депутат районної ради Станіслав Федина, котрий вже не одне скликання працює в районній раді наголосив: «Такої зневаги до депутатів я ще не бачив під час жодного скликання. Такого собі навіть партія регіонів не дозволяла!».

За вікном починало сутеніти, але депутати не збирались розходитись. Вони намагались пояснити заступнику голови ради, що це їхнє право призначати і знімати з посади голову та заступника, про дотримання законодавства, Конституції України та регламенту. Врешті, закликали його мати гідність і достойно залишити займану посаду, якщо за це проголосують депутати. Андрій Леськів також повідомив депутатам, що «його люди» блокуватимуть трибуну у разі обрання головуючого з числа депутатів, як це передбачає Закон у таких ситуаціях. Схоже, крісло заступника добре нагріте і покидати його Андрій Васильович аж ніяк не готовий. То ж до голосування так і не дійшло. У роботі позачергової сесії зроблено перерву до п’ятниці.

Леся ГОРГОТА