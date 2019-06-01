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Діти потребують реального захисту і підтримки

nus.in.ua, 11 червня 2019, 12:57
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Діти потребують реального захисту і підтримки

До Міжнародного дня захисту дітей Золочівським районним центром соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді (керівник Н. Маркевич) спільно з Мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги (О. Легоцька), службою у справах дітей райдержадміністрації (О. Суддя), ювенальною превенції Золочівського ВП (О. Березіна) проведено розваги під назвою «Віночок дружби» для вихованців районного дитячого будинку «Рідний дім».
Розпочав захід Олександр Суддя, начальник Служби у справах дітей:
– Сьогодні вітаю вас із закінченням навчального року та з Міжнародним днем захисту дітей. Ми проведемо для вас розважальні заходи, а також завдяки спонсорам пригостимо вас смачним обідом.
Оксана Дужа, начальник відділу соціальної роботи:
– Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей – свято радості, посмішок та надії.
Однією з версій виникнення Дня захисту дітей є історія про те, як 1 червня 1925 року Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у Цзе (Фестивалю човнів-драконів). Цей день збігся і з часом проведення «дитячої» конференції в Женеві. В Україні День захисту дітей почали відзначати з 1998 року.
Чотири команди, в які об’єднались діти, активно змагались у веселій ігротеці «Відгадайте задумане» і «Асоціація», конкурсах з кеглями та м‘ячами, у вікторинах на мислення і логіку «Загадки для розумників» і «Показуха». За свою кмітливість, смикалку та спритність учасники команд отримували фішки у вигляді квіточок та листочків. По завершенні, коли за підсумками ігротеки перемогла дружба, діти зробили спільний великий вінок – Віночок дружби на знак їх міцної дитячої дружби, яку отримують у дитячому будинку «Рідний дім». Коли свято підійшло до завершення, директор «Рідного дому» Наталія Тимчук дякувала організаторам за проведені заходи, а діти подарували вірші. Дітям вручили чудові повітряні кульки у вигляді квіточок.
А потім дітвору чекав святковий стіл у ресторані «Едельвейс» з різноманітними смаколиками, який організували для вихованців підприємці Оксана Кудерявець, Степан Налужний та Ігор Бомк. Також подяка підприємцю Сергію Вереді за смачне морозиво та Володимиру Басу, селищному голові Поморянської селищної ради, – за фруктові соки.
День захисту дітей, це не лише свято для дітей, це свято нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.
Володимир Бас прибув на свято, щоб підтримати маленького краянина, бо голова відповідальний за дитину.
Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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