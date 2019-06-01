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Mайбутнє – це ми

nus.in.ua, 11 червня 2019, 12:41
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Mайбутнє – це ми

У неділю, до Міжнародного дня захисту дітей у районному Народному домі ім. І. Білозора відбулась концертно-розважальна програма «Майбутнє – це ми».
«Ось ми і дочекались літа. Перше червня – наша втіха. Бо цей день у всьому світі, приурочили вам, дітям», – розпочала ведуча Катерина Тихонова.
Чудові вокальні виступи Софійки та Миколи Савчук, Христини Юрченко та Катерини Берегулі, Ярини Заброцької, Петра Турчина, Надійки та Мар’янки Квасниці, Арсенчика Коваля, Вікторії Петришин, вокального ансамблю «Колорит», Народного вокального ансамблю «Древо» та Вокального ансамблю «Мальви» глядачі сприймали гучними оплесками
Цікаві хореографічні постановки Народного танцювального колективу «Первоцвіт» (кер. Юрій Сидорович) додавали святу особливої чарівності і неймовірної втіхи.
Гарний святковий настрій створювали запальні ведучі котик Лео (Петро Турчин) та фіксик Сімка (Катерина Тихонова).
Усі учасники свята отримали солодкі подарунки за сприяння Золочівської райдержадміністрації.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

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