Великодня гаївка об'єднала душі і серця

Великодні святкування не обходяться без гуртових молодіжних забав. Майже скрізь в Західній Україні на Великодні свята традиційно відбуваються гаївки – дитячо-молодіжні забави (ігри, хороводи) та супровідні пісні, що збереглися з давніх-давен у комплексі весняної народної обрядовості, покликаної привітати прихід весни й розбудити життєдайні сили природи. У четвер, 2 травня, у Золочеві відбулась спільна Велика гаївка, яку організувала Золочівська міська рада. Вітали прихід весни вихованці дитячих установ та учні шкіл нашого міста. Ансамбль «Древо» Золочівського ЦДЮТ разом із керівником Ольгою Чепелюк організував майстер-клас із проведення гаївок. Учасники фестивалю відтворювали разом із ними певні рухи (кривий танок, вінок, зірочку, ворітця та інші), які символізують добробут, достаток та довголіття у родині. Завершуючи дійство, усі учасники створили великий ланцюг і кривим танком пройшлись центром міста. Великодня гаївка об’єднала душі і серця усіх присутніх. Заступник міського голови Золочева Василь Гавришків вручив подяки керівнику ансамблю «Древо» Ользі Чепелюк та учасникам за допомогу в організації свята, а також усім дошкільним установам та навчальним закладам міста. Живуть і розвиваються традиції, що їх щиро бережуть заворожені культурою рідного краю учасники ансамблю «Древо». І все глибше проростають корінці любові, густішим стає гілля захоплення, пишнішим цвітом квітне дерево єднання поколінь українців у пісні і танці, гаївці й коляді, у мові і вірі.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА



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