На Великдень весну закликали
У понеділок, 17 квітня, біля церкви Воскресіння Господнього після святкової Літургії парафіяни, мешканці та гості міста Золочева мали змогу бути присутніми на старому та давньому звичаї закликання весни на Великодні свята. Саме таким способом наші предки просили про добрий та щедрий урожай. На подвірʼї коло кожної церкви на Великдень виводились гаївки радісно й пишно, з піснями, танцями, іграми. Дівчатам і хлопцям з ансамблю «Древо» під керівництвом Ольги Богданівни Чепелюк вдалось відтворити цей старовинний звичай. Неймовірні костюми, добірка гаївок, юні голоси творили атмосферу Великоднього-весняного настрою, коли вся природа святкує, вбирається у розкішні шати, усе живе на Землі торжествує перемогу сил добра, світла і тепла.
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