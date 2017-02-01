Попрощалися з зимою

nus.in.ua, 1 березня 2019, 17:01

У п’ятницю, 22 лютого, у ДНЗ №7 «Веселка» під керівництвом вихователя М. М. Гупаловської та музкерівника Е. А. Леськів, в затишній актовій залі відбулось святкування одного із найвеличніших християнських свят – Стрітення Господнього. Окрім біблійної розповіді про зустріч малого Ісусика із пророком Симеоном у храмі, куди його принесла Пресвята Богородиця, існує давнішня інтерпретація на тему Стрітення, коли люди ставились до природи, як до Матері. Вважалось, що саме 15 лютого зустрічаються дві пори року – Зима та Весна. В цей день співались язичницькі пісні-замовляння на тепло та добре літо, відбувались гадання: «Доленько, Доле, дай мені збіжжя, теплу одежу ще й силу ведмежу». Період від Стрітення (зустрічі зими з весною) до Благовіщення вважався біологічною межею зимоборства.

Тож дитяча казка, про кінець зими у лісі, пригадала гостям свята, як швидко змінюються пори року і невпинно летить час. З легким сумом учасники свята, майбутні цьогорічні випускники групи «Калинка», піснями й танцями прощались із традиційними зимовими дитячими радощами грою у сніжки. І водночас, як і годиться безтурботній дітворі, виглядали тепле сонечко й прислуховувались до щебету весняних пташок. Зайчик, Ведмедик та Синичка, Зима та Весна – герої казки з готовністю приймають теперішність змін у природі, радіють молодій зеленій траві та свіжому леготу у весняному лузі. Окрасою свята став танок дівчаток під неймовірну народну «Веснянку», гра на сопілці малого пастушка та дитячий блиск усміхнених очей.

Єва ТОЦЬКА

Фото автора

