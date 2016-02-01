ТУРНІР З ВОЛЕЙБОЛУ

nus.in.ua, 28 лютого 2019, 17:21

Згідно з планом Спартакіади Навчального центру НГУ на 2019 рік в період з 18 по 22 лютого 2019 року було проведено першість з волейболу серед підрозділів Навчального центру.

У нелегкій боротьбі помірятися силами виявили бажання сім команд, що склало разом 84 учасників змагань.

Змагання розпочалися з церемонії відкриття, на якій були присутні начальник Навчального центру полковник Михайло Кулик, президент клубу Золочівського району з волейболу «ГАРМОНІЯ» Ігор Єфіменко та суддівська колегія.

Право підняти державний прапор України було надано кандидату в майстри спорту з волейболу старшому сержанту військової служби за контрактом Артуру Мальованому.

Змагання проходили по круговій системі, у активній боротьбі призові місця розподілилися наступним чином: 1 місце – 2 навчальний батальйон, 2 місце – команда 3 навчального батальйону та 3 місце виборола – команда 4 навчального батальйону.

Спортсмени були нагороджені у наступних номінаціях: кращий гравець – старший сержант Артур Мальований, кращий нападник – сержант Євген Філіпенко, кращий захисник – лейтенант Руслан Іванович, кращий пасуючий – солдат Тарас Михайлів, за волю до перемоги – старший сержант Василь Мельник.

Начальник Навчального центру нагородив переможців та призерів кубками, дипломами та медалями. Тож побажаємо нашим гвардійцям подальших перемог та спортивних звершень!