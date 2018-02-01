23 лютого
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Герої боротьби за справжню незалежність України

nus.in.ua, 21 лютого 2019, 14:46
0
7
Роздрукувати
Герої боротьби за справжню незалежність України

Ми знову під холодним лютневим небом, схиляємо голови у безкінечній скорботі за цинічно вбитими Героями Небесної Сотні. П’ята річниця історичних подій, що пробудженою свідомістю і безчестям тодішньої влади отримали назву Революція Гідності. Тож 20 лютого у нашому місті на площі Незалежності відбулись поминальні заходи із молебнем за душі безневинно вбитих патріотів. Захід пройшов за участю міського духовенства, військових та представників влади. Народний театр «Край» за керівництвом Катерини Тихонової акцією «Ангели пам’яті» нагадав громаді ті криваві київські дні 18-20 лютого, відтворивши події, від яких Україна здригнулась з болем та жахом, хоч тоді насправді лише почалась справжня боротьба за справжню Незалежність від підступного східного ворога. Учні ЗОШ №1 прикрасили дерева на вулиці М. Шашкевича паперовими ангелами, а зі сцени прозвучали патріотичні, пронизливі змістом пісні у виконанні тріо у складі Ігора Войтовича, Володимира Сивака та Ігора Курача.
До стели із фотографіями Героїв Небесної Сотні, які із вірою в майбутнє України не побоялись підставити свої груди холодним кулям злочинних снайперів взимку 2014-го, поставили свічки пам’яті військові, священики, учні золочівських шкіл, а також міський голова та депутати міської ради.


Єва ТОЦЬКА
Фото автора

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

У ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ

У ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ58

Революція Гідності триває

Революція Гідності триває265

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ526

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Чи готові ви платити більше податків заради порятунку України від кризи?
так, готовий затягнути пасок
ні, тільки не за мій рахунок

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.