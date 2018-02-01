Герої боротьби за справжню незалежність України

nus.in.ua, 21 лютого 2019, 14:46

Ми знову під холодним лютневим небом, схиляємо голови у безкінечній скорботі за цинічно вбитими Героями Небесної Сотні. П’ята річниця історичних подій, що пробудженою свідомістю і безчестям тодішньої влади отримали назву Революція Гідності. Тож 20 лютого у нашому місті на площі Незалежності відбулись поминальні заходи із молебнем за душі безневинно вбитих патріотів. Захід пройшов за участю міського духовенства, військових та представників влади. Народний театр «Край» за керівництвом Катерини Тихонової акцією «Ангели пам’яті» нагадав громаді ті криваві київські дні 18-20 лютого, відтворивши події, від яких Україна здригнулась з болем та жахом, хоч тоді насправді лише почалась справжня боротьба за справжню Незалежність від підступного східного ворога. Учні ЗОШ №1 прикрасили дерева на вулиці М. Шашкевича паперовими ангелами, а зі сцени прозвучали патріотичні, пронизливі змістом пісні у виконанні тріо у складі Ігора Войтовича, Володимира Сивака та Ігора Курача.

До стели із фотографіями Героїв Небесної Сотні, які із вірою в майбутнє України не побоялись підставити свої груди холодним кулям злочинних снайперів взимку 2014-го, поставили свічки пам’яті військові, священики, учні золочівських шкіл, а також міський голова та депутати міської ради.





Єва ТОЦЬКА

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