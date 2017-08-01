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Люди заслуговують на комфорт

nus.in.ua, 15 лютого 2019, 15:16
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Люди заслуговують на комфорт

Стан пасажирських перевезень у Золочівському районі є у вкрай недоброму стані. В той час, коли збудовано сучасну сертифіковану автостанцію із всіма зручностями для пасажирів, з врахуванням потреб людей з інвалідністю, перевізник, з яким укладено угоду відправляє автобуси із стоянки, що призначена для таксомоторів. Минулого тижня у Золочів завітали представники управління Укртрансбезпеки у Львівській області з перевіркою. Про мету їхнього візиту розповідає заступник міського голови Василь ГАВРИШКІВ:
– Зараз початок нового року, але проблеми наші задавнені та полягають в наступному: сьогодні автобуси «туляться» на такій маленькій ділянці землі, з якої вирушають люди в міжміські поїздки, в район та його населені пункти. У місті Золочеві зусиллями міської ради облаштована сертифікована автобусна станція, яка на сьогоднішній день не працює, через те, що перевізник категорично відмовляється відправляти свої автобуси із цієї станції. Ми хочемо все-таки провести до вимог чинного законодавства, до загальних норм людського комфорту там, де люди можуть отримати максимально все: місце для очікування, туалети і решту зручностей. Для вирішення всіх конкретних питань, які спонукатимуть нас діяти в той чи інший спосіб, ми запросили представників управління Укртрансбезпеки у Львівській області для того, щоб допомогли нам розібратись у ситуації.
Роман БОЙКО, управління Укртрансбезпеки у Львівській області, головний спеціаліст відділу державного контролю:
– На цей час ми розглядаємо звернення Золочівської міської ради щодо порушення схем розкладів і відправлення автобусів із стоянки за адресою: вул. Героя України Степана Бандери, 2. Шляхом рейдової перевірки ми перевіряємо наявність документів у водіїв автобусів, які зараз знаходяться на цій зупинці. За результатами перевірки буде надана відповідь Золочівській міській раді.
Заступник міського голови пообіцяв також ознайомити із цим документом журналістів. То ж до цієї теми ми ще повернемось.


Єва Тоцька

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