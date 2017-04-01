Мюнхен – серце Баварії, строге та автентичне місто

nus.in.ua, 8 лютого 2019, 13:57

Місто, що протягнулось у передгір’ях Альп: з великою історією, пам'ятками архітектури середньовіччя, будівлями в стилі бароко та музейними цінностями, місто, яке славне своїми броварськими вміннями та вражаючими виставками у відомих музеях. Мюнхен – столиця Баварії, третє по кількості населення місто у Німеччині. Воно було засноване аж у ХІІ столітті, тому зуміло зберегти в собі шарм середньовічних вулиць і будівель. Найкраще починати огляд визначних пам’яток Мюнхена з площі Марієнплац – центру міста, його серця. Тут завжди дуже людно, бо всі туристи і мандрівники вибирають площу, як відправну точку для свого маршруту. Вас чекає досить цікавий архітектурний ансамбль. Посеред площі височіє колона Марії, зведена в 1683 році, в східній частині знаходиться Стара Ратуша, де зараз влаштований музей іграшок, а в північній частині розташувалася Нова Ратуша Мюнхена в неоготичному стилі.

Мюнхенська ратуша – одна з найкрасивіших у Німеччині. Найцікавіше в ній – годинник з фігурками, які в певний час розігрують театральну виставу. Фігурки виходять з віконець, танцюють і розігрують невеличку виставу. Це дуже цікаво.

Тут на Марієнплац є можливість подивитися на Старе місто з висоти пташиного польоту. Для цього треба не полінуватися і піднятись наверх численними сходинками вежі церкви Святого Петра. Звідти відкривається приголомшливий вид на місто. Чого варті тільки ці загострені яскраві дахи.

Площа радує око будинками, що представляють різні епохи, фонтанами, ресторанами і кафе. Тут можна насолодитися смаком баварського пива і закусити найапетитнішими ковбасками, покататися на велорикші або послухати дзвін знаменитого годинника Нової ратуші.

У 150 метрах від Марієнплац знаходиться історичний продуктовий ринок Віктуалінмаркт. Це відкритий ринок у центрі міста, що пропонує всілякі продовольчі товари чудової якості. На ринку також знаходиться шість статуй знаменитих жителів Мюнхена.

Ще одним символом Мюнхена є собор Фрауенкірхе – церква Божої Матері. Це найбільший собор у Мюнхені, адже його вежі сягають заввишки 100 метрів. Піднявшись на Південну вежу Фрауенкірхе, можна також помилуватися панорамами міста. Для зручності в середині влаштований спеціальний підйомник. Згідно з легендою, в церкві знаходиться відбиток диявола, вірніше його ступні. Легенда свідчить, що він намагався зруйнувати собор, але його план провалився. «Слід диявола» є візитною карткою Фрауенкірхе Мюнхен, і його обов'язково варто включити в список того, що обов'язково варто подивитися в столиці Баварії. Самі ж баварці вірять, що якщо наступити на слід в церкві, то незабаром буде чекати велика удача.

Величезний палацовий ансамбль – Палац Німфенбург, один з найзнаменитіших в Європі. Належить він до найбільших королівських палаців Європи. З часів спорудження у 1664 році він служив літньою резиденцією баварським правителям Віттельсбахам, які правили тут протягом семи століть й до сьогодні.

Навколо розбито парк площею 200 га, де люблять проводити час туристи і жителі Мюнхена. Біля палацу багато лебедів і качок, які тільки й чекають, щоб їх пригостили. Вхід на територію палацу безкоштовний.

Неподалік є величезний Англійський парк із пивним садом. Це справжній шедевр паркового мистецтва, який розпростерся на території понад 5 кілометрів. В теплу пору жителі Мюнхена можуть ходити сюди на пікнік, відпочивати з сім’єю.

Якщо вже мова зайшла про пікнік, то, звісно, потрібно познайомитись із мюнхенською кухнею. Смажена свинина з хрусткою шкіркою, клецки з капустою, знаменита біла ковбаса з солодкою гірчицею і претцелями – цим пригощають туристів у закладах. Та щоб відчути максимально дух Мюнхена, слід зробити це під час знаменитого фестивалю Октоуберфест, який проводиться щорічно в середині осені. Тут ви зможете не тільки скуштувати традиційні баварські страви, але і вдосталь насолодитися найсвіжішим, спеціально звареним до свята пивом.

У місті знаходиться музей присвячений історії BMW, Олімпійський парк, який слугує великим майданчиком для різних культурних, громадських і релігійних заходів. У центрі міста слід завітати до Мюнхенської резиденції, для любителів музеїв тут вони будь-який смак. Можна відвідати Баварський національний музей, де зібрані витвори образотворчого мистецтва та експонати, що розповідають про сільське життя і культуру Баварії, Гліптотеку, Будинок мистецтва або ж прогулятись Ботанічним садом. До речі, поруч із Будинком мистецтва виривається з підземного тунелю бурхливий потік Айсбаха, утворюючи стоячу хвилю, і влітку тут тренуються серфери.

Щоб обійти всі-всі варті уваги місця у Мюнхені, напевно, потрібно не менше тижня. Це нетипове німецьке місто, тут вирує життя і сюди хочеться повернутися. А ще, близькість Мюнхена до Австрії, Італії, Швейцарії робить його також дуже зручною точкою відправлення, щоб досліджувати Центральну Європу.

Мар'яна БОЙКО

Золочів–Мюнхен

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