Світло Христового народження очима дошкільнят
Срібні дзвіночки молитву дзвонять,
Зложим в молитві щирій долоні.
День проминув і зірка світить,
Вислухай, Боже, що просять діти.
Різдвяний вертеп, влаштований та проведений вихователем старшої групи «Калинонька» Марією Миронівною Гупаловською та музичним керівником Еммою Антонівною Леськів у ДНЗ № 7 «Веселка» у суботу, 29 грудня, став завершальним у циклі дитсадківських свят на новорічну тематику. Як завжди, у святково вбраному, затишному залі піднесено лунали колядки та вітальні вірші. Танець тендітних Ангелів у супроводі пісні «Алилуйя» зачарував батьків та присутніх ніжністю та таємницею Різдвяного дива. Виблискували корони Трьох Царів, ніжно берегли Новонародженого Сина Діва Марія та Йосиф – перевтілена у ці ролі дітвора, що трепетно чекала свята. Традиційно народженню Христа додали символічної простоти хлопчики-пастушки, старанно зіграв свою історичну роль цар Ірод. Та вже при цьому дитячому вертепі глядачі отримали нагоду відчути близький прихід найважливішого християнського свята – свята всепрощення, смирення, любові та миру. Лунали колядки та пісня «Ніч Різдва», срібними голосами озивались дзвіночки колядників, стихаючи теплом та надією в очах і душах присутніх.
Бо ці малі колядники вже за рік – школярі, ростуть з Ісусом та Добром і вже зараз вчаться бути достойними людьми, в Церкві і в Державі, в сім’ї та суспільстві, осягаючи роль Бога і свою малу, але таку безцінну лепту – бути з Богом, на стороні народження та надії, а не смерті і страху.
Єва ТОЦЬКА
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