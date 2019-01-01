Ювілей Героя відзначимо гарним проектом

nus.in.ua, 4 січня 2019, 12:08

Учора, 2 січня 2019 року, у кабінеті заступника міського голови Золочева Богдана Рибахи відбулась зустріч з головами ОСББ, де обговорювалась реалізація проекту «Безпека пішоходів: проведення невідкладних відновлювальних робіт із ліквідацією аварійного стану підпірної стінки по вулиці Бандери Ст. Героя України в м. Золочів Львівської області». Оскільки 2019 рік на Львівщині проголошено Роком Степана Бандери, одним із заходів у Золочеві планується провести роботи щодо відновлення підпірної стінки на вулиці, що носить ім‘я Героя України.

Богдан РИБАХА, заступник міського голови Золочева:

– З нагоди відзначення цьогоріч 110-річниці від дня народження голови проводу ОУН (б) Степана Бандери Золочівська міська рада підготувала проект щодо відновлення підпірної стінки на вулиці Бандери Ст. Героя України. Цей проект передбачає відновлення самої стінки, за рахунок звуження зеленої зони тут облаштують парковку на 60 авто, велодоріжку та тротуар, автобусну зупинку, будуть встановлені вуличні ліхтарі. Необхідною умовою перемоги у цьому конкурсі проектів місцевого розвитку на 2019, який проводиться Львівською обласною радою, є співфінансування фізичних осіб, спонсорів, котрі підтримують ініціативу з реалізації проектів.

Присутні голови об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків підтримали таку ініціативу Золочівської міської ради, адже відновлення підпірної стінки, яка знаходиться у аварійному стані є дуже актуальною. До того ж ремонт тротуару, велодоріжка та нові паркомісця у центральній частині міста значно покращать стан та вигляд вулиці, що носить ім‘я Героя України Степана Бандери.

Ірина ДОМАРЕЦЬКА